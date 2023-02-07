Никита Кучеров: «Малкин заставляет работать усерднее, чтобы конкурировать с ним. Он все делает хорошо, и ты пытаешься подражать его игре»

поделился мнением о форварде .

Нападающий «Тампы» считает, что влияние Малкина на хоккей в России сопоставимо с влиянием .

«Наверное, это Ови и Джино. Джино, безусловно, один из игроков, за которыми я больше всего люблю наблюдать.

Он всегда усердно работает на льду. Он заставляет вас работать усерднее, чтобы конкурировать с ним.

Ты сидишь и смотришь, как хорошо он все делает, и пытаешься подражать его игре» – сказал нападающий « ».