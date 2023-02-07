Никита Кучеров: «Малкин заставляет работать усерднее, чтобы конкурировать с ним. Он все делает хорошо, и ты пытаешься подражать его игре»

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров поделился мнением о форварде Евгении Малкине.

Нападающий «Тампы» считает, что влияние Малкина на хоккей в России сопоставимо с влиянием Александра Овечкина.

«Наверное, это Ови и Джино. Джино, безусловно, один из игроков, за которыми я больше всего люблю наблюдать.

Он всегда усердно работает на льду. Он заставляет вас работать усерднее, чтобы конкурировать с ним.

Ты сидишь и смотришь, как хорошо он все делает, и пытаешься подражать его игре» – сказал нападающий «Тампы».

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5 комментариев

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Карпесов
Ответ Iwer
Помню когда во время локаута Малкин приехал в Магнитку, удалось побывать на его игре, он одной рукой с клюшкой брал шайбу за своими воротами, вторую выставлял вперед и ехал спокойно в чужую зону, тогда я вживую понял что такое уровень НХЛ и КХЛ, космические таланты конечно
А потом с лопаты - в ближнюю девятку из правого круга. Да, такое не забывается.
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Alexander Bragin
топ -7 кубковых бомбардиров НХЛ из России:
1. Малкин 177 игр - 180 очков
2. Фёдоров 183 - 176
3. Кучеров 136 - 154
4. Овечкин 147 - 141
5. Зубов 164 - 117
6. Дацюк 157 - 113
7. Ковалёв 123 - 100
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Damn Daaamn
Ответ Iwer
Помню когда во время локаута Малкин приехал в Магнитку, удалось побывать на его игре, он одной рукой с клюшкой брал шайбу за своими воротами, вторую выставлял вперед и ехал спокойно в чужую зону, тогда я вживую понял что такое уровень НХЛ и КХЛ, космические таланты конечно
С друзьями думали поехать из Челябинска в Магнитку, чтобы посмотреть на Малкина, но увидели, что в начале января ММГ приезжает к Трактору - решили дома сходить.
Никогда мы ещё так не жалели о своей лени)
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Iwer
Помню когда во время локаута Малкин приехал в Магнитку, удалось побывать на его игре, он одной рукой с клюшкой брал шайбу за своими воротами, вторую выставлял вперед и ехал спокойно в чужую зону, тогда я вживую понял что такое уровень НХЛ и КХЛ, космические таланты конечно
+5
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+5
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Костя Кот
получается даже лучше
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