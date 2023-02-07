Никита Кучеров: «Малкин заставляет работать усерднее, чтобы конкурировать с ним. Он все делает хорошо, и ты пытаешься подражать его игре»
Никита Кучеров поделился мнением о форварде Евгении Малкине.
Нападающий «Тампы» считает, что влияние Малкина на хоккей в России сопоставимо с влиянием Александра Овечкина.
«Наверное, это Ови и Джино. Джино, безусловно, один из игроков, за которыми я больше всего люблю наблюдать.
Он всегда усердно работает на льду. Он заставляет вас работать усерднее, чтобы конкурировать с ним.
Ты сидишь и смотришь, как хорошо он все делает, и пытаешься подражать его игре» – сказал нападающий «Тампы».
1. Малкин 177 игр - 180 очков
2. Фёдоров 183 - 176
3. Кучеров 136 - 154
4. Овечкин 147 - 141
5. Зубов 164 - 117
6. Дацюк 157 - 113
7. Ковалёв 123 - 100
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Никогда мы ещё так не жалели о своей лени)