Каменский о 9 россиянах на Матче звезд НХЛ: «Их было 10 – двое Овечкиных. Можно было еще набрать, это и Малкин, и Орлов»
Валерий Каменский высказался о рекордном числе российских хоккеистов на Матче звезд НХЛ.
В мероприятии приняли участие 9 россиян. В Матче звезд 1998 года сыграли 8 российских игроков, включая Каменского.
«На прошедшем Матче звезд было не девять, а десять россиян – двое Овечкиных (сын Александра Овечкина Сергей поучаствовал в конкурсе на самый эффектный буллит вместе с отцом и Сидни Кросби – прим. Sports.ru). Гордимся тем, что наши ребята задают тон в НХЛ, от этого и такое их количество на Матче звезд, они держат свою марку.
Они одни из ведущих хоккеистов в лиге, и я думаю, что можно было еще набрать россиян, если бы позволяло положение. В частности, это и Женя Малкин, и защитник Дмитрий Орлов.
Организаторы молодцы, меняют форматы, чтобы зрителям было интересно, поэтому любой формат попадания на Матч звезд считается большим плюсом для хоккеистов и команд.
Какой формат – без разницы: если игрок попадает на такой матч, это очень престижно, и это у него остается в памяти на всю жизнь», – подчеркнул он», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.
9 россиян сыграли на Матче звезд НХЛ. Это новый рекорд, в 1998-м было 8
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