Каменский о 9 россиянах на Матче звезд НХЛ: «Их было 10 – двое Овечкиных. Можно было еще набрать, это и Малкин, и Орлов»

высказался о рекордном числе российских хоккеистов на Матче звезд НХЛ.

В мероприятии приняли участие 9 россиян. В Матче звезд 1998 года сыграли 8 российских игроков, включая Каменского.

«На прошедшем Матче звезд было не девять, а десять россиян – двое Овечкиных (сын Александра Овечкина Сергей поучаствовал в конкурсе на самый эффектный буллит вместе с отцом и Сидни Кросби – прим. Sports.ru). Гордимся тем, что наши ребята задают тон в НХЛ, от этого и такое их количество на Матче звезд, они держат свою марку.

Они одни из ведущих хоккеистов в лиге, и я думаю, что можно было еще набрать россиян, если бы позволяло положение. В частности, это и Женя Малкин, и защитник .

Организаторы молодцы, меняют форматы, чтобы зрителям было интересно, поэтому любой формат попадания на Матч звезд считается большим плюсом для хоккеистов и команд.

Какой формат – без разницы: если игрок попадает на такой матч, это очень престижно, и это у него остается в памяти на всю жизнь», – подчеркнул он», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

9 россиян сыграли на Матче звезд НХЛ. Это новый рекорд, в 1998-м было 8