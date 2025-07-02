«Сан-Хосе» подписал Клингберга на год с кэпхитом 4 млн долларов

Защитник Джон Клингберг стал игроком «Сан-Хосе».

Срок соглашения рассчитан на 1 год. Зарплата составит 4 млн долларов.

В конце 2023 года Джон Клингберг перенес операцию на бедре, после чего пропустил больше года.

В сезоне-2024/25 он набрал 4 (1+3) очка в 11 играх регулярки НХЛ за «Эдмонтон ».

В его активе также 4 (1+3) балла в 19 матчах плей-офф.