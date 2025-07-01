«Нэшвилл» подписал контракт с Пербиксом на 2 года. Кэпхит – 2,75 млн долларов

Защитник Ник Пербикс стал игроком «Нэшвилла».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 2,75 млн долларов в год в среднем

В сезоне-2024/25 Ник Пербикс набрал 19 (6+13) очков в 74 играх регулярки НХЛ за «Тампу» при показателе полезности «+8».

На его счету также 1 передача в 5 матчах плей-офф.