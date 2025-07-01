«Флорида» подписала контракт с Петри на год. Зарплата – 775 тысяч долларов плюс бонусы (Эллиотт Фридман)

Защитник Джефф Петри стал игроком «Флориды».

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения рассчитан на 1 год. Зарплата составит минимальные 775 тысяч долларов. При этом в контракте 37-летнего игрока предусмотрены бонусы.

В сезоне-2024/25 Джефф Петри набрал 8 (1+7) очков в 44 играх НХЛ за «Детройт » при полезности «-2».

Всего на его счету 385 (96+289) баллов в 981 матче в регулярных чемпионатах за карьеру в лиге. Он также набрал 13 (5+8) очков в 48 играх плей-офф в карьере.

Зарплата защитника по прошлому контракту составляла 6,25 млн долларов.