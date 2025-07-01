Штурм вернулся в «Миннесоту». Форвард подписал контракт на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов

Нападающий Нико Штурм вернулся в «Миннесоту».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 2 млн долларов в год.

В минувшем сезоне Нико Штурм набрал 14 (7+7) очков в 62 играх регулярки НХЛ за «Сан-Хосе» и «Флориду». В его активе также 8 матчей за «Пантерс» в плей-офф.

Нападающий уже играл за «Миннесоту» с 2019 по 2024 год.