Штурм вернулся в «Миннесоту». Форвард подписал контракт на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов
Нападающий Нико Штурм вернулся в «Миннесоту».
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 2 млн долларов в год.
В минувшем сезоне Нико Штурм набрал 14 (7+7) очков в 62 играх регулярки НХЛ за «Сан-Хосе» и «Флориду». В его активе также 8 матчей за «Пантерс» в плей-офф.
Нападающий уже играл за «Миннесоту» с 2019 по 2024 год.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Миннесоты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости