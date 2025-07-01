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  • «Лос-Анджелес» подписал вратаря Форсберга (контракт на 2 года, кэпхит – 2,25 млн), защитников Сиси (4 года, 4,5 млн) и Думулина (3 года, 4 млн)
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«Лос-Анджелес» подписал вратаря Форсберга (контракт на 2 года, кэпхит – 2,25 млн), защитников Сиси (4 года, 4,5 млн) и Думулина (3 года, 4 млн)

«Лос-Анджелес» подписал вратаря Форсберга, защитников Думулина и Сиси.

«Кингс» объявили о подписании контрактов с тремя свободными агентами. 

Клуб пополнили вратарь Антон Форсберг (контракт на 2 года, кэпхит – 2,25 миллиона долларов), защитники Коди Сиси (4 года, 4,5 млн) и Брайан Думулин (3 года, 4 млн). 

32-летний Форсберг в минувшем сезоне играл за «Оттаву». Швед провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (11 побед, 90,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,72). 

31-летний Сиси играл за «Сан-Хосе» и «Даллас». В 85 играх в регулярке канадец набрал 24 (4+20) очка при полезности «+6». В 18 играх в плей-офф добавил 3 (0+3) балла. 

33-летний Думулин – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2016, 2017) – играл за «Нью-Джерси» и «Анахайм». В 80 играх в регулярке американец набрал 22 (3+19) очка при полезности «минус 1». Также провел 5 матчей в плей-офф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Лос-Анджелеса»
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