«Детройт» подписал Джеймса ван Римсдайка на год и 1 млн долларов. Второй номер драфта НХЛ-2007 стал партнером первого – Патрика Кэйна
«Детройт» подписал Джеймса ван Римсдайка на год и 1 млн долларов.
37-летний форвард также может заработать 750 тысяч долларов в виде бонусов за достижения (по 250 тысяч за 50 игр, выход в плей-офф и проход 1-го раунда).
Ван Римсдайк в прошлом сезоне выступал за «Коламбус» и набрал 36 (16+20) очков в 71 матче в регулярном чемпионате НХЛ.
Второй номер драфта-2007 присоединится к первому номеру – Патрику Кэйну, недавно продлившему соглашение с «Ред Уингс».
В общей сложности игрок провел 1082 игры в регулярках НХЛ и набрал 665 (327+338) очков. В плей-офф – 82 игры и 36 (21+15) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Фрэнка Серавалли
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