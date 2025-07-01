«Детройт» подписал Джеймса ван Римсдайка на год и 1 млн долларов. Второй номер драфта НХЛ-2007 стал партнером первого – Патрика Кэйна

«Детройт» подписал Джеймса ван Римсдайка на год и 1 млн долларов.

37-летний форвард также может заработать 750 тысяч долларов в виде бонусов за достижения (по 250 тысяч за 50 игр, выход в плей-офф и проход 1-го раунда).

Ван Римсдайк в прошлом сезоне выступал за «Коламбус » и набрал 36 (16+20) очков в 71 матче в регулярном чемпионате НХЛ.

Второй номер драфта-2007 присоединится к первому номеру – Патрику Кэйну , недавно продлившему соглашение с «Ред Уингс».

В общей сложности игрок провел 1082 игры в регулярках НХЛ и набрал 665 (327+338) очков. В плей-офф – 82 игры и 36 (21+15) баллов.