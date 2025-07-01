«Виннипег» подписал контракт с Пирсоном на год. Кэпхит – 1 млн долларов (Даррен Дрегер)

Нападающий Тэннер Пирсон стал игроком «Виннипега».

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер , срок соглашения рассчитан на 1 год. Зарплата составит 1 млн долларов.

В сезоне-2024/25 Тэннер Пирсон набрал 27 (12+15) очков в 78 играх регулярки НХЛ за «Вегас ».

В его активе также 1 передача в 8 матчах плей-офф.