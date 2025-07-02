«Тампа» подписала Хольмберга на 2 года с кэпхитом 1,55 млн долларов
Нападающий Понтус Хольмберг стал игроком «Тампы».
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 1,55 млн долларов в год в среднем.
В сезоне-2024/25 Понтус Хольмберг набрал 19 (7+12) очков в 68 играх регулярки НХЛ за «Торонто».
В его активе также 1 передача в 12 матчах плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Тампы»
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