Сарос и Хеллибак выиграли новый конкурс вратарей на Матче звезд НХЛ, у Сорокина и Шестеркина худший результат

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Юусе Сарос и Коннор Хеллибак выиграли конкурс вратарей на Матче звезд НХЛ.

В этом году конкурс проходил по новым правилам. Соревновались тандемы от каждого дивизиона. 

Один из вратарей бросал по прикрытым щитом воротам (за гол – 3 очка, за попадание в створ – 2), а второй отражал буллиты и выходы к воротам в исполнении двух или трех игроков. Их количество зависело от результатов бросающего вратаря. 

Сарос и Хеллибак набрали в общей сложности 13 очков. Логан Томпсон («Вегас») и Стюарт Скиннер («Эдмонтон») – 11, Линус Улльмарк («Бостон») и Андрей Василевский («Тампа») – 9, Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс») – 6. 

Отметим, что в тандеме россиян бросающим вратарем выступал Сорокин и ни разу не попал в створ из 5 попыток. 

2 комментария

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guizzy
Сорокин конечно не справился с бросками, вообще кажется даже по воротам попасть не смог, не то, что в щель )
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Фёдор Кузнецов
Надо было Шести дать бросать, он умеет
+1
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