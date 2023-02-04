Сарос и Хеллибак выиграли новый конкурс вратарей на Матче звезд НХЛ, у Сорокина и Шестеркина худший результат

и выиграли конкурс вратарей на звезд .

В этом году конкурс проходил по новым правилам. Соревновались тандемы от каждого дивизиона.

Один из вратарей бросал по прикрытым щитом воротам (за гол – 3 очка, за попадание в створ – 2), а второй отражал буллиты и выходы к воротам в исполнении двух или трех игроков. Их количество зависело от результатов бросающего вратаря.

Сарос и Хеллибак набрали в общей сложности 13 очков. Логан Томпсон («Вегас») и Стюарт Скиннер (« ») – 11, Линус Улльмарк («Бостон») и Андрей Василевский («Тампа») – 9, Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс») – 6.

Отметим, что в тандеме россиян бросающим вратарем выступал Сорокин и ни разу не попал в створ из 5 попыток.