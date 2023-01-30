Самсонов о матче с «Вашингтоном»: «Мы играли ради Тавареса. Тысяча игр – это потрясающе. Хорошая победа над моей бывшей командой»

прокомментировал победу в матче против «Вашингтона».

Вратарь «Торонто» отразил 23 броска из 24 в игре с «Кэпиталс» (5:1). Он играл за « » с 2019 по 2022 год.

Эта игра стала 1000-й в для форварда «Торонто» Джона Тавареса.

«Сегодня мы больше играли ради Джонни, да. Тысяча игр, это потрясающе.

Это невероятно, мы так рады за него, и это была действительно хорошая победа над моей бывшей командой. Мне понравилось», – сказал Самсонов.