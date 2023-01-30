Самсонов о матче с «Вашингтоном»: «Мы играли ради Тавареса. Тысяча игр – это потрясающе. Хорошая победа над моей бывшей командой»

Теги Торонто Вашингтон НХЛ Джон Таварес Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов прокомментировал победу в матче против «Вашингтона».

Вратарь «Торонто» отразил 23 броска из 24 в игре с «Кэпиталс» (5:1). Он играл за «Вашингтон» с 2019 по 2022 год.

Эта игра стала 1000-й в НХЛ для форварда «Торонто» Джона Тавареса.

«Сегодня мы больше играли ради Джонни, да. Тысяча игр, это потрясающе.

Это невероятно, мы так рады за него, и это была действительно хорошая победа над моей бывшей командой. Мне понравилось», – сказал Самсонов.

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1 комментарий

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Александр Иванов
Илья, 95,83% это не просто хорошо, а очень хорошо. И даже если не получится когда то, матюгальников ни от кого не услышишь.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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