Самсонов о матче с «Вашингтоном»: «Мы играли ради Тавареса. Тысяча игр – это потрясающе. Хорошая победа над моей бывшей командой»
Илья Самсонов прокомментировал победу в матче против «Вашингтона».
Вратарь «Торонто» отразил 23 броска из 24 в игре с «Кэпиталс» (5:1). Он играл за «Вашингтон» с 2019 по 2022 год.
Эта игра стала 1000-й в НХЛ для форварда «Торонто» Джона Тавареса.
«Сегодня мы больше играли ради Джонни, да. Тысяча игр, это потрясающе.
Это невероятно, мы так рады за него, и это была действительно хорошая победа над моей бывшей командой. Мне понравилось», – сказал Самсонов.
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