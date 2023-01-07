Андрей Разин: «Многим кажется, что Чистякова в «Авангарде» используют меньше, чем можно было бы. Его потенциал пока не раскрыт»

объяснил, почему защитник интересует клубы КХЛ.

В ноябре сообщалось, что « » хотела получить 21-летнего защитника « » в обмен на вратаря Владислава Подъяпольского, который в итоге перешел в СКА.

«Чистяков – хороший молодой перспективный защитник, потенциал которого пока не раскрыт. Но главное, предполагаю, многим кажется, что в «Авангарде» его используют меньше, чем можно было бы. Правда, в последнее время появилась тенденция к тому, что будут использовать чаще», – сказал главный тренер «Северстали».

Чистяков набрал 19 (5+14) очков при полезности «плюс 8» в 38 матчах текущего Фонбет чемпионата .

С 30 ноября по 26 декабря защитник набирал очки на протяжении восьми игр подряд.