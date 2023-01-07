Андрей Разин: «Многим кажется, что Чистякова в «Авангарде» используют меньше, чем можно было бы. Его потенциал пока не раскрыт»

Теги Авангард Северсталь КХЛ Андрей Разин Семен Чистяков Хоккей

Андрей Разин объяснил, почему защитник Семен Чистяков интересует клубы КХЛ.

В ноябре сообщалось, что «Северсталь» хотела получить 21-летнего защитника «Авангарда» в обмен на вратаря Владислава Подъяпольского, который в итоге перешел в СКА.

«Чистяков – хороший молодой перспективный защитник, потенциал которого пока не раскрыт. Но главное, предполагаю, многим кажется, что в «Авангарде» его используют меньше, чем можно было бы. Правда, в последнее время появилась тенденция к тому, что будут использовать чаще», – сказал главный тренер «Северстали».

Чистяков набрал 19 (5+14) очков при полезности «плюс 8» в 38 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ.

С 30 ноября по 26 декабря защитник набирал очки на протяжении восьми игр подряд.

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