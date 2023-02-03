Кравец о травме Чистякова: «Шайба попала в ребро, пробила. Сделали рентген, вроде ничего страшного нет, но нужна еще одна проверка»

высказался после матча против « » (2:3 Б).

«В атаке у нас была игра только в третьем периоде. В начале матча хоккеисты «Амура» хотели больше, чем мы.

Здесь нужно играть рационально, выполнять задание. Не обязательно бежать вперед и забивать сто голов, нужно просто играть грамотно и не допускать ошибок, которые мы сегодня допустили при пропущенных голах.

Что значит, хватит ли сил на второй матч за два дня? Это наша работа, нужно доставать эти силы, но самое главное, как я уже отметил – надо играть рационально.

Да, голова сегодня была квадратная с утра. Может быть, завтра будет лучше. Семен Чистяков не играл со второго периода, потому что шайба попала ему в ребро, пробила. Сделали рентген, вроде ничего страшного нет. Но завтра нужно сделать еще одну проверку», – сказал главный тренер « ».