Бенн – 2-й игрок в истории с 1000 матчей за «Даллас». У него 813 очков

– второй игрок в истории « » с 1000 матчей за клуб.

Юбилейной для капитана «Старс» стала игра регулярного чемпионата против «Анахайма» (3:2 Б).

33-летний канадец выступает за техасцев с 2010 года. Он был выбран клубом на драфте-2007 под общим 129-м номером.

По числу матчей в составе франшизы «Старс» Бенн уступает только (1459). В этом сезоне он опередил Нила Бротена, сыгравшего 992 матча за «Миннесоту Норт Старс».

Среди лучших бомбардиров в истории франшизы Джейми с 813 (348+465) очками занимает 3-е место, уступая Модано (1359) и Бротену (867).