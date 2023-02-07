Бенн – 2-й игрок в истории с 1000 матчей за «Даллас». У него 813 очков

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Джейми Бенн – второй игрок в истории «Далласа» с 1000 матчей за клуб.

Юбилейной для капитана «Старс» стала игра регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:2 Б). 

33-летний канадец выступает за техасцев с 2010 года. Он был выбран клубом на драфте-2007 под общим 129-м номером. 

По числу матчей в составе франшизы «Старс» Бенн уступает только Майку Модано (1459). В этом сезоне он опередил Нила Бротена, сыгравшего 992 матча за «Миннесоту Норт Старс». 

Среди лучших бомбардиров в истории франшизы Джейми с 813 (348+465) очками занимает 3-е место, уступая Модано (1359) и Бротену (867). 

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1 комментарий

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romkaschilov
в этом сезоне у далласа есть все для бидона. удачи. но, до встречи с тампой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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