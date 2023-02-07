Бенн – 2-й игрок в истории с 1000 матчей за «Даллас». У него 813 очков
Джейми Бенн – второй игрок в истории «Далласа» с 1000 матчей за клуб.
Юбилейной для капитана «Старс» стала игра регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:2 Б).
33-летний канадец выступает за техасцев с 2010 года. Он был выбран клубом на драфте-2007 под общим 129-м номером.
По числу матчей в составе франшизы «Старс» Бенн уступает только Майку Модано (1459). В этом сезоне он опередил Нила Бротена, сыгравшего 992 матча за «Миннесоту Норт Старс».
Среди лучших бомбардиров в истории франшизы Джейми с 813 (348+465) очками занимает 3-е место, уступая Модано (1359) и Бротену (867).
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