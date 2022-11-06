Бенн сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Эдмонтоном». В истории «Далласа» больше только у 2 игроков

сделал 7-й хет-трик в в матче с .

Капитан «Далласа» забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (6:2).

Хет-трик стал для него 7-м в лиге и первым с февраля 2020 года. На счету Бенна стало 11 (4+7) очков в 12 играх сезона.

33-летний форвард разделил 3-е место по общему числу хет-триков в истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») с , Брайаном Беллоузом и .

Больше только у Дино Сиссарелли (14) и Билла Голдсуорти (8).

Капитан «Далласа» Бенн забил 1-й гол в сезоне в 11-м матче. Вратарь «Аризоны» отдал ему пас на пустые ворота