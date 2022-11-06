Бенн сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Эдмонтоном». В истории «Далласа» больше только у 2 игроков
Джейми Бенн сделал 7-й хет-трик в НХЛ в матче с «Эдмонтоном».
Капитан «Далласа» забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (6:2).
Хет-трик стал для него 7-м в лиге и первым с февраля 2020 года. На счету Бенна стало 11 (4+7) очков в 12 играх сезона.
33-летний форвард разделил 3-е место по общему числу хет-триков в истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») с Майком Модано, Брайаном Беллоузом и Тайлером Сегином.
Больше только у Дино Сиссарелли (14) и Билла Голдсуорти (8).
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