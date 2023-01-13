Игорь Ларионов: «Пусть лучше будет 6:5 или 7:6, чем выбрасывать шайбу по борту, убивая хоккей. «Торпедо» не будет сидеть в обороне в плей-офф»

рассказал о том, какой игровой философии «Торпедо» будет придерживаться в плей-офф.

– В одном из недавних выездных матчей комментаторы обсуждали такой момент: если «Торпедо» наладит игру по счету в третьем периоде, станет очень серьезным соперником для любой другой команды в плей-офф. Считаете ли вы, что у «Торпедо» есть проблемы с третьими периодами, и считаете ли, что игра в третьем периоде – определяющая для плей-офф?

– Здесь можно прислушиваться к специалистам и экспертам, но ведь есть и стереотипы.

Понятно, что плей-офф – это немножко другой хоккей, который изобилует большей страстью и желанием. Мы будем немного по-другому ко всему этому подходить. Но пока еще рано об этом рассуждать. Эти вещи будут сказаны ребятам перед началом плей-офф.

В плане третьего периода – можно согласиться, а можно и нет. Если ты хочешь сушить игру и держать победный счет – это не наш стиль.

Мы здесь для того, чтобы зрители получали удовольствие от игры. Для меня пусть лучше будет счет 6:5 или 7:6, чем если мы будем выбрасывать шайбу по борту, убивая хоккей.

Естественно, есть какие-то элементы игры, которые могут быть разрешены в первом и втором периодах, а в третьем – нужно сыграть попроще. Но самое главное, чтобы уровень мастерства, опыта и таланта позволял ребятам доминировать все три периода. Это очень сложно сделать, но мы к этому стремимся.

Ошибки, которые мы допускаем, и которые приводят к голам – следствие того, что многие ребята не играли на таком уровне, не проводили такого количества матчей и не получали такого успеха. Но это большой плюс для мальчишек. Они приобретают колоссальный опыт, который будет им полезен.

Кричать сразу после ошибок на ребят – нельзя, чтобы избежать душевных травм. Что сделано – уже сделано. Надо, чтобы уже в следующем эпизоде игрок был свеж и спокоен в плане своих решений.

Иногда нужна простота, но не чтобы избавиться от шайбы. Мы стараемся позволять ребятам делать те вещи, которые у них получаются, и иногда это приводит к настоящим шедеврам.

Вспомните шикарный гол Белевича с передачи Гончарука в ситуации, когда вариантов почти не было. Это то, что помнят люди, и то, к чему мы стремимся.

В плей-офф мы будем играть грамотно, дисциплинированно и компактно, но мы не будем сидеть в обороне и ждать, пока соперник ошибется, – сказал главный тренер « ».