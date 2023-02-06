Юдин о травме Зыкова: «Я бы Радулову выбил зубов десять, сыграй он так против меня, а потом бы сказал: «Это хоккей». Подлый поступок»
Александр Юдин считает, что Александр Радулов поступил подло в эпизоде с Валентином Зыковым.
Эпизод произошел в первой смене игры Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Ак Барсом» (7:4).
Нападающий казанской команды выполнил силовой прием против Зыкова в средней зоне. Хоккеист СКА получил перелом лицевой кости. Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.
«Прочитал интервью Александра Радулова, и меня прямо зацепили его объяснения по эпизоду с травмой Валентина Зыкова. Он говорит, что это был обычный силовой прием, и прикрывается банальной фразой «Это хоккей».
Так вот, Александр, – это не силовой прием, а весьма подлый поступок: когда ты видишь летящего на тебя соперника и специально поднимаешь плечо к его челюсти.
Есть примерно десяток вариантов честного хоккейного поведения в подобных случаях. Удара плечом по зубам среди них точно не наблюдается. Попытался бы он сыграть так против меня, я бы ему выбил зубов десять, а потом сказал бы: «Саша – это хоккей»…
Сыграй Радулов чуть более честно и профессионально, ему не пришлось бы потом писать смски с пожеланиями здоровья. Это все, конечно, хорошо, но гораздо лучше, если Радулов в своем, конечно, напряженном графике найдёт время лично проведать Валентина в больнице.
Всегда страшно видеть такие травмы, пусть даже к ним и привёл банальный, казалось бы, силовой. Здоровья Валентину, а этот эпизод – хороший урок для всех хоккеистов.
Жесткую игру можно только приветствовать, но важно помнить, что игроки едят один хлеб, и бессмысленные травмы на ровном месте никому не нужны», – сказал бывший хоккеист СКА.
😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб
Вообще сомнительно, что кто-то с габаритами 80+ поступил бы не как Радулов. А юдин просто никто. Тем более "выбил бы зубы" он кому угодно независимо от эпизода, т к больше ни на что неспособен и ни для чего не нужен.
https://www.sports.ru/hockey/1114868680-u-forvarda-ska-zykova-vybit-verxnij-ryad-zubov-posle-silovogo-priema-r.html
1) у Радулова нет столько зубов.
2) Зыков был без защиты
3) Особого умысла не было
А тебе так и хочется вновь засветится на фоне логотипа СКА, вдруг Роман Борисович шабашку подкинет
когда думаешь что местнота со Спортса в плане невменяемости уже ничем удивить не может, появляется новый герой, который показывает что дна все-таки нет
Мэйвейзер на коньках:)
Хоккеисту как квотербеку надо иметь развитое периферическое зрением чтобы не отломали башку