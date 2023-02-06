Юдин о травме Зыкова: «Я бы Радулову выбил зубов десять, сыграй он так против меня, а потом бы сказал: «Это хоккей». Подлый поступок»

Теги Ак Барс СКА Александр Радулов Александр Юдин КХЛ Валентин Зыков Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин считает, что Александр Радулов поступил подло в эпизоде с Валентином Зыковым.

Эпизод произошел в первой смене игры Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Ак Барсом» (7:4).

Нападающий казанской команды выполнил силовой прием против Зыкова в средней зоне. Хоккеист СКА получил перелом лицевой кости. Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

«Прочитал интервью Александра Радулова, и меня прямо зацепили его объяснения по эпизоду с травмой Валентина Зыкова. Он говорит, что это был обычный силовой прием, и прикрывается банальной фразой «Это хоккей».

Так вот, Александр, – это не силовой прием, а весьма подлый поступок: когда ты видишь летящего на тебя соперника и специально поднимаешь плечо к его челюсти.

Есть примерно десяток вариантов честного хоккейного поведения в подобных случаях. Удара плечом по зубам среди них точно не наблюдается. Попытался бы он сыграть так против меня, я бы ему выбил зубов десять, а потом сказал бы: «Саша – это хоккей»…

Сыграй Радулов чуть более честно и профессионально, ему не пришлось бы потом писать смски с пожеланиями здоровья. Это все, конечно, хорошо, но гораздо лучше, если Радулов в своем, конечно, напряженном графике найдёт время лично проведать Валентина в больнице.

Всегда страшно видеть такие травмы, пусть даже к ним и привёл банальный, казалось бы, силовой. Здоровья Валентину, а этот эпизод – хороший урок для всех хоккеистов.

Жесткую игру можно только приветствовать, но важно помнить, что игроки едят один хлеб, и бессмысленные травмы на ровном месте никому не нужны», – сказал бывший хоккеист СКА.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб

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11 комментариев

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Vadoniy
Ответ La Crosse Bobcats
как мило, отморозок сбрил человеку все верхние передние клавиши, причем как пояснили местные стоматологи со Спортса теперь Зыкову придется как минимум до конца карьеры жить без передних зубов, а искусственные вставить только уже после окончания, но если уж мифические "все" признали что просто игровой эпизод, а уж если сам Радулов ВСЕ РАВНО НАПИСАЛ ПОЖЕЛАНИЯ ЗДОРОВЬЯ (вот это конечно офигеть как круто -Зыкову то точно от этого лечге, бггг) то тогда конечно все нормально. всего то из-за какого то дебила человеку жить без передних зубов лет 10-5. когда думаешь что местнота со Спортса в плане невменяемости уже ничем удивить не может, появляется новый герой, который показывает что дна все-таки нет
Пересмотри эпизод (ссылку пр лагаю). Радулов успел оставновиться, взять шайбу и переложить её, за это время Зыков перестал разгоняться, полуприсел, расставил руки. Видимо, думал, что Радулов захочет его финтом убрать. Но у Радулова не было скорости, он стоял на месте и сделать движение, которым можно уйти от игрока в такой позиции времени нет и нет смысла. Радулов группируется и выставляет плечо - единственный способ "встретить" едущего на тебя игрока. Не оттопыривает локоть, не подпрыгивает, просто прикрывается рукой. Зыков влетает как в стену и получает очень жёсткую травму. Результат жуткий, но более чем ожидаемый. Можно разогнаться на коньках и в позе бега по зоне 51 влететь в борт, можно на машине газ в пол и ехать в стену, а можно присесть, расставить руки и лететь на игрока с шайбой, думая, что он испугается и убежит за секунду. Во всех этих вариантах результат будет плачевный, но ожидаемый.
Вообще сомнительно, что кто-то с габаритами 80+ поступил бы не как Радулов. А юдин просто никто. Тем более "выбил бы зубы" он кому угодно независимо от эпизода, т к больше ни на что неспособен и ни для чего не нужен.
https://www.sports.ru/hockey/1114868680-u-forvarda-ska-zykova-vybit-verxnij-ryad-zubov-posle-silovogo-priema-r.html
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viktorpavlov70
Ответ La Crosse Bobcats
как мило, отморозок сбрил человеку все верхние передние клавиши, причем как пояснили местные стоматологи со Спортса теперь Зыкову придется как минимум до конца карьеры жить без передних зубов, а искусственные вставить только уже после окончания, но если уж мифические "все" признали что просто игровой эпизод, а уж если сам Радулов ВСЕ РАВНО НАПИСАЛ ПОЖЕЛАНИЯ ЗДОРОВЬЯ (вот это конечно офигеть как круто -Зыкову то точно от этого лечге, бггг) то тогда конечно все нормально. всего то из-за какого то дебила человеку жить без передних зубов лет 10-5. когда думаешь что местнота со Спортса в плане невменяемости уже ничем удивить не может, появляется новый герой, который показывает что дна все-таки нет
Вы так пишете, будто Зыков стоял никому не мешал, а злой Радулов подъехал к нему и ни с того, ни с сего вынес ему "верхние передние клавиши". Вообще-то Зыков сам на огромной скорости летел на Радулова делать силовой приём и получил силовой в ответ. При этом по неопытности толком не сгруппировался. Да, Радулов грязный игрок, но о какой подлости в данном случае мычит Юдин? Если бы Радулов действовал за рамками правил, тогда это был бы другой разговор.
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ни первый_ни последний
чистый силовой, тем и прекрасен хоккей, кто думает по другому пускай в щахматы играют
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Dragon10
Зыкову, конечно, здоровья, да и Радулов не ангел, но в данном конкретном случае, необъективно говорить о какой то подлости со стороны Радулова. А Юдин и не мог по другому высказаться
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KSA1985
Юдин,
1) у Радулова нет столько зубов.
2) Зыков был без защиты
3) Особого умысла не было
А тебе так и хочется вновь засветится на фоне логотипа СКА, вдруг Роман Борисович шабашку подкинет
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La Crosse Bobcats
Ответ FinishedBreakfast
Эпизод уже доеден, все признали, что это просто игровой момент, при этом Радулов всё равно написал пожелания здоровья Зыкову. Но нет, ангажированные спикеры с питерским прошлым или завязками в ФХР продолжают защищать игроков СКА в СМИ. Очень интересно наблюдать конечно.
как мило, отморозок сбрил человеку все верхние передние клавиши, причем как пояснили местные стоматологи со Спортса теперь Зыкову придется как минимум до конца карьеры жить без передних зубов, а искусственные вставить только уже после окончания, но если уж мифические "все" признали что просто игровой эпизод, а уж если сам Радулов ВСЕ РАВНО НАПИСАЛ ПОЖЕЛАНИЯ ЗДОРОВЬЯ (вот это конечно офигеть как круто -Зыкову то точно от этого лечге, бггг) то тогда конечно все нормально. всего то из-за какого то дебила человеку жить без передних зубов лет 10-5.
когда думаешь что местнота со Спортса в плане невменяемости уже ничем удивить не может, появляется новый герой, который показывает что дна все-таки нет
+2
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-6
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Вадим Сидоров
Насколько помню это тот самый Юдин, который не проиграл ни одной драки (с его слов)
Мэйвейзер на коньках:)
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chto s licom?
опять Юдин кринжа навалил, если бы Зыков так радулова, все у него было бы норм
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Кеша
У Радулова умысла нанести травму не было . Иначе это подло . Юдин тоже прав . Но не надо сгущать краски . Я глубоко сомневаюсь , что игроки такого уровня идут на умышленные травмы соперника . И это несчастный случай . Юдин тоже не ангел . Во время драки мог так же снести ряд зубов . И это дело случая . Нам всем , конечно, легко рассуждать. Валентину скорейшего выздоровления . Я уверен , что наша медицина сделает все возможное . Травма тяжелейшая и не дай Бог никому. Держись Валентин !
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FinishedBreakfast
Эпизод уже доеден, все признали, что это просто игровой момент, при этом Радулов всё равно написал пожелания здоровья Зыкову. Но нет, ангажированные спикеры с питерским прошлым или завязками в ФХР продолжают защищать игроков СКА в СМИ. Очень интересно наблюдать конечно.
+12
-3
+9
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Вадим Сидоров
В хоккее не до сантиментов, если есть возможность отоварить соперника - сделают это.
Хоккеисту как квотербеку надо иметь развитое периферическое зрением чтобы не отломали башку
+2
-4
-2
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