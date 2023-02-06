Юдин о травме Зыкова: «Я бы Радулову выбил зубов десять, сыграй он так против меня, а потом бы сказал: «Это хоккей». Подлый поступок»

считает, что Александр Радулов поступил подло в эпизоде с .

Эпизод произошел в первой смене игры Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Ак Барсом» (7:4).

Нападающий казанской команды выполнил силовой прием против Зыкова в средней зоне. Хоккеист СКА получил перелом лицевой кости. Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

«Прочитал интервью , и меня прямо зацепили его объяснения по эпизоду с травмой Валентина Зыкова. Он говорит, что это был обычный силовой прием, и прикрывается банальной фразой «Это хоккей».

Так вот, Александр, – это не силовой прием, а весьма подлый поступок: когда ты видишь летящего на тебя соперника и специально поднимаешь плечо к его челюсти.

Есть примерно десяток вариантов честного хоккейного поведения в подобных случаях. Удара плечом по зубам среди них точно не наблюдается. Попытался бы он сыграть так против меня, я бы ему выбил зубов десять, а потом сказал бы: «Саша – это хоккей»…

Сыграй Радулов чуть более честно и профессионально, ему не пришлось бы потом писать смски с пожеланиями здоровья. Это все, конечно, хорошо, но гораздо лучше, если Радулов в своем, конечно, напряженном графике найдёт время лично проведать Валентина в больнице.

Всегда страшно видеть такие травмы, пусть даже к ним и привёл банальный, казалось бы, силовой. Здоровья Валентину, а этот эпизод – хороший урок для всех хоккеистов.

Жесткую игру можно только приветствовать, но важно помнить, что игроки едят один хлеб, и бессмысленные травмы на ровном месте никому не нужны», – сказал бывший хоккеист .

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб