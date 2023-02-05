Гришин ушел с поста главного тренера «Спартака». Он вернется в «Химик»

Игорь Гришин ушел с поста главного тренера « ».

«Игорь Гришин покидает пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию. Руководство клуба приняло отставку Гришина и поблагодарило специалиста за работу с основной командой.

Игорь Владимирович продолжит работу в системе ХК «Спартак» и в ближайшее время прибудет в расположение « ».

Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Спартак» назначен Алексей Борисович Заварухин», – говорится в телеграм-канале столичного клуба.

Гришин возглавил «Спартак» в ноябре прошлого года, сменив Бориса Миронова. Московский клуб сейчас занимает 9-е место в Западной конференции с 58 очками в 59 играх.