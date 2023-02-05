Гришин ушел с поста главного тренера «Спартака». Он вернется в «Химик»

Теги Спартак Химик Воскресенск Алексей Заварухин отставки КХЛ ВХЛ Игорь Гришин Хоккей

Игорь Гришин ушел с поста главного тренера «Спартака».

«Игорь Гришин покидает пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию. Руководство клуба приняло отставку Гришина и поблагодарило специалиста за работу с основной командой.

Игорь Владимирович продолжит работу в системе ХК «Спартак» и в ближайшее время прибудет в расположение «Химика».

Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Спартак» назначен Алексей Борисович Заварухин», – говорится в телеграм-канале столичного клуба. 

Гришин возглавил «Спартак» в ноябре прошлого года, сменив Бориса Миронова. Московский клуб сейчас занимает 9-е место в Западной конференции с 58 очками в 59 играх. 

 

5 комментариев

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Radik_2.0
а нельзя было его хотя бы тренерском штабе Спартака оставить, поработал же с командой
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Artem I
да по фиг ,хоккей уг,а кхл цирк
0
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Василий Батарейкин
Я надеялся, что Кобзон сможет хоть что-то сделать. Но не в ГТ дело.
+3
0
+3
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Руслан Х
Значит,и плей-офф «досвидания».👋🏻
+2
0
+2
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не левый питерец
круговорот тренеров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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