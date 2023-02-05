Директор «Спартака»: «Ценим Гришина как сильного специалиста, поэтому продолжим сотрудничество в рамках системы клуба»

Директор « » заявил, что клуб ценит Игоря Гришина.

Сегодня стало известно об уходе 56-летнего специалиста с поста главного тренера клуба. Он вернется в «Химик» – фарм «Спартака» в ВХЛ.

«Мы благодарны Игорю Владимировичу за работу, которую он проделал в штабе основной команды. Мы ценим его как сильного специалиста, поэтому продолжим наше сотрудничество в рамках системы клуба, где Игорь Владимирович будет заниматься развитием молодых игроков.

Исполнять обязанности главного тренера «Спартака» будет Алексей Борисович Заварухин. Команда продолжает борьбу за плей-офф », – сказал .