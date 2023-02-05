Директор «Спартака»: «Ценим Гришина как сильного специалиста, поэтому продолжим сотрудничество в рамках системы клуба»
Директор «Спартака» заявил, что клуб ценит Игоря Гришина.
Сегодня стало известно об уходе 56-летнего специалиста с поста главного тренера клуба. Он вернется в «Химик» – фарм «Спартака» в ВХЛ.
«Мы благодарны Игорю Владимировичу за работу, которую он проделал в штабе основной команды. Мы ценим его как сильного специалиста, поэтому продолжим наше сотрудничество в рамках системы клуба, где Игорь Владимирович будет заниматься развитием молодых игроков.
Исполнять обязанности главного тренера «Спартака» будет Алексей Борисович Заварухин. Команда продолжает борьбу за плей-офф КХЛ», – сказал Роман Беляев.
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