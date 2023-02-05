Директор «Спартака»: «Ценим Гришина как сильного специалиста, поэтому продолжим сотрудничество в рамках системы клуба»

Теги Спартак Химик Воскресенск Алексей Заварухин КХЛ ВХЛ Роман Беляев Игорь Гришин Хоккей

Директор «Спартака» заявил, что клуб ценит Игоря Гришина. 

Сегодня стало известно об уходе 56-летнего специалиста с поста главного тренера клуба. Он вернется в «Химик» – фарм «Спартака» в ВХЛ. 

«Мы благодарны Игорю Владимировичу за работу, которую он проделал в штабе основной команды. Мы ценим его как сильного специалиста, поэтому продолжим наше сотрудничество в рамках системы клуба, где Игорь Владимирович будет заниматься развитием молодых игроков.

Исполнять обязанности главного тренера «Спартака» будет Алексей Борисович Заварухин. Команда продолжает борьбу за плей-офф КХЛ», – сказал Роман Беляев

3 комментария

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Кеша
Ответ Marienburg
Пристраивали главный актив, сил на селекцию не осталось
В точку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
Ответ Кеша
Вам с таким составом даже Господь Бог не поможет . Вы , как директор чем занимались в предсезонке ?
Пристраивали главный актив, сил на селекцию не осталось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Вам с таким составом даже Господь Бог не поможет . Вы , как директор чем занимались в предсезонке ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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