Рантанен о Матче звезд НХЛ: «Миллион долларов – большие деньги. Ребята старались изо всех сил»

Теги Колорадо Матч звезд НХЛ НХЛ Микко Рантанен деньги Хоккей

Микко Рантанен сказал, что команды боролись за миллион долларов на Матче звезд НХЛ.

Сборная Центрального дивизиона, в которой играл форвард «Колорадо», уступила в финале команде Атлантического дивизиона (5:7). При этом после первого из двух периодов счет был 0:3. 

«Они играли хорошо, с большой энергией. Вы могли заметить, что игра активизировалась. После небольшого перерыва ребята были немного холодными, но интенсивность всегда нарастает.

Миллион долларов – большие деньги. Было видно, что ребята старались изо всех сил», – сказал Рантанен. 

Игроки Атлантического дивизиона разделят 1 млн долларов призовых за победу на Матче звезд НХЛ

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1 комментарий

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Mikl_5555
Это каждый игрок команды сможет по москвичу купить..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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