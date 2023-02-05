Рантанен о Матче звезд НХЛ: «Миллион долларов – большие деньги. Ребята старались изо всех сил»

сказал, что команды боролись за миллион долларов на Матче звезд НХЛ.

Сборная Центрального дивизиона, в которой играл форвард « », уступила в финале команде Атлантического дивизиона (5:7). При этом после первого из двух периодов счет был 0:3.

«Они играли хорошо, с большой энергией. Вы могли заметить, что игра активизировалась. После небольшого перерыва ребята были немного холодными, но интенсивность всегда нарастает.

Миллион долларов – большие деньги. Было видно, что ребята старались изо всех сил», – сказал Рантанен.

Игроки Атлантического дивизиона разделят 1 млн долларов призовых за победу на Матче звезд НХЛ