Макар и Рантанен выиграли новый пляжный конкурс с купанием на Матче звезд НХЛ. Фокс и Шестеркин дошли до финала

Теги Рейнджерс Колорадо Матч звезд НХЛ НХЛ Игорь Шестеркин Микко Рантанен Адам Фокс Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар и Микко Рантанен выиграли пляжный конкурс на Матче звезд НХЛ.

Новый конкурс прошел на пляже города Форт-Лодердейл.

В нем приняли участие 8 игроков, разделенных на четыре команды по два человека.

Участники должны были поразить 6 мишеней, чтобы потом получить возможность искупать своих соперников. Побеждал тот, кто первым отправил своего соперника в воду.

В финале дуэт из «Колорадо» обыграл дуэт из «Рейнджерс». Кэйл Макар поразил все мишени и отправил в воду Адама Фокса за 18,7 секунды. Игорь Шестеркин за это время поразил 5 целей. 

2 комментария

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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Вадим Сидоров
Я вот думаю, а почему бы не играть МВЗ..... мячом. Это было бы интересно. Но естественно клюшками от хоккея с шайбой.
Мы, в детстве, делали клюшки из выброшенных ёлок и авосек и гоняли теннисным мячом . Можно было на 9-й этаж запулить)
Надо этим подкинуть, у них, по ходу , чем абсурдней, тем интересней.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
Я вот думаю, а почему бы не играть МВЗ..... мячом. Это было бы интересно. Но естественно клюшками от хоккея с шайбой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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