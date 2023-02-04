Макар и Рантанен выиграли новый пляжный конкурс с купанием на Матче звезд НХЛ. Фокс и Шестеркин дошли до финала
Кэйл Макар и Микко Рантанен выиграли пляжный конкурс на Матче звезд НХЛ.
Новый конкурс прошел на пляже города Форт-Лодердейл.
В нем приняли участие 8 игроков, разделенных на четыре команды по два человека.
Участники должны были поразить 6 мишеней, чтобы потом получить возможность искупать своих соперников. Побеждал тот, кто первым отправил своего соперника в воду.
В финале дуэт из «Колорадо» обыграл дуэт из «Рейнджерс». Кэйл Макар поразил все мишени и отправил в воду Адама Фокса за 18,7 секунды. Игорь Шестеркин за это время поразил 5 целей.
Надо этим подкинуть, у них, по ходу , чем абсурдней, тем интересней.