Воробьев про 2:4 с «Динамо»: «Очень много удалялись и продолжаем штамповать себе голы сами. Сами себе привозим»

поражения от минского « » раскритиковал «Металлург» за игру и в обороне, и в атаке.

В четверг «Металлург» уступил минчанам в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

– Очень много удалялись и продолжаем штамповать себе голы сами. Сами себе голы привозим. В этом была разница между нашей командой и соперником.

– В последних шести матчах ваша команда не может забросить больше двух шайб за игру. В чем проблема?

– У тех ребят, которые раньше атаки завершали, шайба в ворота не идет. Значит, надо заносить ее туда с пятака, а у нас сил туда пробиться не хватает.

– У вас девять поражений в 11 играх. А это с чем связано?

– Вот именно с этим. Мы команда, играющая в атаке. А если при этом мало забиваешь, то проигрываешь, – сказал главный тренер « ».