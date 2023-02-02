Воробьев про 2:4 с «Динамо»: «Очень много удалялись и продолжаем штамповать себе голы сами. Сами себе привозим»
Илья Воробьев поражения от минского «Динамо» раскритиковал «Металлург» за игру и в обороне, и в атаке.
В четверг «Металлург» уступил минчанам в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4.
– Очень много удалялись и продолжаем штамповать себе голы сами. Сами себе голы привозим. В этом была разница между нашей командой и соперником.
– В последних шести матчах ваша команда не может забросить больше двух шайб за игру. В чем проблема?
– У тех ребят, которые раньше атаки завершали, шайба в ворота не идет. Значит, надо заносить ее туда с пятака, а у нас сил туда пробиться не хватает.
– У вас девять поражений в 11 играх. А это с чем связано?
– Вот именно с этим. Мы команда, играющая в атаке. А если при этом мало забиваешь, то проигрываешь, – сказал главный тренер «Металлурга».
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