Воробьев про 2:4 с «Динамо»: «Очень много удалялись и продолжаем штамповать себе голы сами. Сами себе привозим»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Динамо Минск КХЛ Хоккей

Илья Воробьев поражения от минского «Динамо» раскритиковал «Металлург» за игру и в обороне, и в атаке.

В четверг «Металлург» уступил минчанам в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

– Очень много удалялись и продолжаем штамповать себе голы сами. Сами себе голы привозим. В этом была разница между нашей командой и соперником.

– В последних шести матчах ваша команда не может забросить больше двух шайб за игру. В чем проблема?

– У тех ребят, которые раньше атаки завершали, шайба в ворота не идет. Значит, надо заносить ее туда с пятака, а у нас сил туда пробиться не хватает.

– У вас девять поражений в 11 играх. А это с чем связано?

– Вот именно с этим. Мы команда, играющая в атаке. А если при этом мало забиваешь, то проигрываешь, – сказал главный тренер «Металлурга».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
Керанна в дверь первым! вообще не выпускайте. Пусть в раздевалке сидит, людей не пугает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
Коля!! Где Коля голдобин?! Чего с ним, не пойму…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
Ну встряхни что ли как нибудь. Егорку из кэпов.. Эдика к ногтю… совсем уж стыдно как то становиться перед общественностью (((..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий