«Нефтехимик» набрал очки в 7-м матче подряд. У нижнекамцев 61 очко и 8-е место, у «Амура» – 61, у «Трактора» – 58, у «Барыса» – 57

«Нефтехимик» выиграл третий матч подряд.

Команда тренера Олега Леонтьева одержала победу над «Спартаком» (3:2) на выезде в матче Фонбет чемпионата .

Нижнекамский клуб выиграл пять из семи последних игр, но при этом во всех семи матчах набрал очки, поскольку уступил « » (1:2 Б) и « » (2:3 ОТ) за пределами основного времени.

« » находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл в 59 матчах.

Таблица Восточной конференции выглядит следующим образом:

1. « » – 75 очков (59 матчей);

2. « » – 75 (59);

3. « » – 73 (58);

4. « » – 72 (58);

5. « » – 70 (58);

6. «Салават Юлаев» – 69 (59);

7. « » – 66 (58);

8. «Нефтехимик» – 61 (59);

9. «Амур» – 61 (58);

10. « » – 58 (59);

11. « » – 57(61).