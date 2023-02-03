«Нефтехимик» набрал очки в 7-м матче подряд. У нижнекамцев 61 очко и 8-е место, у «Амура» – 61, у «Трактора» – 58, у «Барыса» – 57
«Нефтехимик» выиграл третий матч подряд.
Команда тренера Олега Леонтьева одержала победу над «Спартаком» (3:2) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижнекамский клуб выиграл пять из семи последних игр, но при этом во всех семи матчах набрал очки, поскольку уступил «Амуру» (1:2 Б) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) за пределами основного времени.
«Нефтехимик» находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл в 59 матчах.
Таблица Восточной конференции выглядит следующим образом:
1. «Ак Барс» – 75 очков (59 матчей);
2. «Сибирь» – 75 (59);
3. «Автомобилист» – 73 (58);
4. «Авангард» – 72 (58);
5. «Металлург» – 70 (58);
6. «Салават Юлаев» – 69 (59);
7. «Адмирал» – 66 (58);
8. «Нефтехимик» – 61 (59);
9. «Амур» – 61 (58);
10. «Трактор» – 58 (59);
11. «Барыс» – 57(61).
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