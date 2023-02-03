«Нефтехимик» набрал очки в 7-м матче подряд. У нижнекамцев 61 очко и 8-е место, у «Амура» – 61, у «Трактора» – 58, у «Барыса» – 57

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«Нефтехимик» выиграл третий матч подряд.

Команда тренера Олега Леонтьева одержала победу над «Спартаком» (3:2) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижнекамский клуб выиграл пять из семи последних игр, но при этом во всех семи матчах набрал очки, поскольку уступил «Амуру» (1:2 Б) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) за пределами основного времени.

«Нефтехимик» находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл в 59 матчах.

Таблица Восточной конференции выглядит следующим образом:

1. «Ак Барс» – 75 очков (59 матчей);

2. «Сибирь» – 75 (59);

3. «Автомобилист» – 73 (58);

4. «Авангард» – 72 (58);

5. «Металлург» – 70 (58);

6. «Салават Юлаев» – 69 (59);

7. «Адмирал» – 66 (58);

8. «Нефтехимик» – 61 (59);

9. «Амур» – 61 (58);

10. «Трактор» – 58 (59);

11. «Барыс» – 57(61).

2 комментария

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Евгений Белоус
В заголовке можно было всю турнирную таблицу расписать
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DimaNN
Восточная конференция, в этом сезоне, просто на загляденье. Все команды имеют шансы сыграть в Плей-офф. Да и за первое место ещё борьба будет не шуточная. А прикинуть, хотя бы приближается пары, которые сыграют в первом раунде вообще практически невозможно сейчас. Очень интересная борьба, конечно.
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