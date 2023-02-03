Лукоянов о том, понравились ли болельщикам 4:7 от СКА: «Лучше у них спросить, что нравится больше: качели или победы 2:1, но победы»

поделился мыслями после поражения от со счетом 4:7.

– Такой удар под дых. Мы знаем, что у нас не получилось, из-за чего мы проиграли, уберем эти огрехи, разберемся.

Неприятно проигрывать с таким счетом, есть осадочек. Переварим, будем двигаться дальше.

– Какой момент можно назвать переломным?

– Второй период, четвертая пропущенная шайба.

Потом допустили ошибку, удалились и понеслось. Мы играли до конца, хотели сравнять счет. Знаем, из-за чего проиграли. Будем разбираться.

– Как считаете, болельщикам понравилась такая результативная игра?

– Думаю, лучше у них спросить, что нравится больше: такие качели или победы со счетом 2:1, но победы, – сказал нападающий « ».

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб