Лукоянов о том, понравились ли болельщикам 4:7 от СКА: «Лучше у них спросить, что нравится больше: качели или победы 2:1, но победы»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов поделился мыслями после поражения от СКА со счетом 4:7.

– Такой удар под дых. Мы знаем, что у нас не получилось, из-за чего мы проиграли, уберем эти огрехи, разберемся.

Неприятно проигрывать с таким счетом, есть осадочек. Переварим, будем двигаться дальше.

– Какой момент можно назвать переломным?

– Второй период, четвертая пропущенная шайба.

Потом допустили ошибку, удалились и понеслось. Мы играли до конца, хотели сравнять счет. Знаем, из-за чего проиграли. Будем разбираться.

– Как считаете, болельщикам понравилась такая результативная игра?

– Думаю, лучше у них спросить, что нравится больше: такие качели или победы со счетом 2:1, но победы, – сказал нападающий «Ак Барса».

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3 комментария

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srs
Ответ srs
Однозначно лучший матч постзнарковского отрезка. Ведь качели могли качнутся и в другую сторону. Естественно гоняя десятки матчей 2:1 сложно по щелчку переключится на 7-10 голов. Для победы не хватило всего то несколько шайб. И в плей-офф может не хватить
Правда полный билловский матч не приходилось еще видеть. Зная заранее, что будет 2:1 чего пропустишь то. Когда не нравится, тогда не смотрится
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srs
Однозначно лучший матч постзнарковского отрезка. Ведь качели могли качнутся и в другую сторону. Естественно гоняя десятки матчей 2:1 сложно по щелчку переключится на 7-10 голов. Для победы не хватило всего то несколько шайб. И в плей-офф может не хватить
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bikbulat
Победы, только победы!
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