Лукоянов о том, понравились ли болельщикам 4:7 от СКА: «Лучше у них спросить, что нравится больше: качели или победы 2:1, но победы»
Артем Лукоянов поделился мыслями после поражения от СКА со счетом 4:7.
– Такой удар под дых. Мы знаем, что у нас не получилось, из-за чего мы проиграли, уберем эти огрехи, разберемся.
Неприятно проигрывать с таким счетом, есть осадочек. Переварим, будем двигаться дальше.
– Какой момент можно назвать переломным?
– Второй период, четвертая пропущенная шайба.
Потом допустили ошибку, удалились и понеслось. Мы играли до конца, хотели сравнять счет. Знаем, из-за чего проиграли. Будем разбираться.
– Как считаете, болельщикам понравилась такая результативная игра?
– Думаю, лучше у них спросить, что нравится больше: такие качели или победы со счетом 2:1, но победы, – сказал нападающий «Ак Барса».
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