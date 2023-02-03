Уэйн Гретцки: «Джек Хьюз – единственный, кто может приблизиться к Макдэвиду»

назвал хоккеиста, который может сравниться с по уровню игры.

Лучший снайпер в истории считает, что таким игроком является 21-летний нападающий « » .

«Думаю, что он единственный, кто может приблизиться к номеру 97», – сказал Грецтки.

Хьюз набрал 64 (33+31) балла при полезности «плюс 16» в 49 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 20:08.

Американец проводит четвертый сезон в лиге.

В общей сложности он записал на свой счет 172 (77+95) очков в 215 играх.