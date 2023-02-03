«Спартак» проиграл 4 матча подряд. До зоны плей-офф – 3 очка
У «Спартака» продлилась серия поражений в чемпионате КХЛ.
Команда тренера Игоря Гришина уступила «Нефтехимику» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это поражение стало четвертым подряд для «Спартака». Прежде красно-белые уступили «Торпедо» (0:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ) и «Сочи» (3:4).
Московский клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 58 баллов в 59 играх.
Занимающее восьмую позицию минское «Динамо» набрало 61 балл в 59 матчах.
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