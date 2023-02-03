«Спартак» проиграл 4 матча подряд. До зоны плей-офф – 3 очка

Теги Спартак КХЛ Игорь Гришин Хоккей

У «Спартака» продлилась серия поражений в чемпионате КХЛ.

Команда тренера Игоря Гришина уступила «Нефтехимику» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это поражение стало четвертым подряд для «Спартака». Прежде красно-белые уступили «Торпедо» (0:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ) и «Сочи» (3:4).

Московский клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 58 баллов в 59 играх.

Занимающее восьмую позицию минское «Динамо» набрало 61 балл в 59 матчах.

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5 комментариев

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DimaNN
Очень жаль. Спартак так заиграл здорово с приходом Гришина. И сам он, довольно позитивный, приятный и интересный человек. К сожалению разладилось только всё. Но, всё равно хочется что бы они вышли в ПО.
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Сергей Крижанов
Как то не хватает жёсткости. Молодая команда видимо. Верим в команду , вернее в чудо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений82
Ответ KSA1985
Не в обиду Спартаковским болельщикам, но ваш поезд ушёл. У Северстали с Минском мотивации и желания намного больше.
к сожалению это факт
+1
0
+1
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Экспертный диван
Реально какая-то безнадëга.... Парни стараются... Но что с этим делать, и как бороться..,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KSA1985
Не в обиду Спартаковским болельщикам, но ваш поезд ушёл. У Северстали с Минском мотивации и желания намного больше.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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