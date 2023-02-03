«Спартак» проиграл 4 матча подряд. До зоны плей-офф – 3 очка

У «Спартака» продлилась серия поражений в чемпионате .

Команда тренера Игоря Гришина уступила «Нефтехимику» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это поражение стало четвертым подряд для « ». Прежде красно-белые уступили «Торпедо» (0:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ) и «Сочи» (3:4).

Московский клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 58 баллов в 59 играх.

Занимающее восьмую позицию минское «Динамо» набрало 61 балл в 59 матчах.