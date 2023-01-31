«Спартак» проиграл «Сочи», продлив серию поражений до 3 игр. Красно-белые занимают 9-е место на Западе

Теги Спартак КХЛ Сочи Игорь Гришин Хоккей

«Спартак» находится вне кубковой восьмерки после поражения от «Сочи».

Команда тренера Игоря Гришина отыгралась с 0:3, но уступила южанам (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это поражение стало третьим подряд для «Спартак». Прежде красно-белые уступили «Торпедо» (0:4) и «Куньлуню» (2:3 ОТ).

Московский клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 58 баллов в 58 играх.

Занимающее восьмую позицию минское «Динамо» набрало 59 очков в 58 матчах.

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5 комментариев

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Сергей Крижанов
Вообще не понятно куда катимся. Отдали 4 очка 2 ку лу ню 2 Со чи. Демонстрируют умение попадать в ловушки лежащих вратарей. Рыжего жалко...попал в террариум
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dimon 2.0
где-то радостно ликует уже практически уволенный самозванец тренер вуди из динамо минск. сева и спартак собственноручно дарят ему очки с каждой игрой. умудриться проиграть девочкам из сочи это надо уметь.
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artistry
Еще будут бороться за зону плей-офф - конкуренты- Северсталь, Динамо Минск
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Вовик Кузя
Этих игроков в Спартаке разогнать всех давно нужно вместе с теми, кто их набирал.Дело явно не в тренере
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Rio de Janeiro
Огненная регулярка в этом сезоне у КХЛ
+1
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