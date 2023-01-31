«Спартак» проиграл «Сочи», продлив серию поражений до 3 игр. Красно-белые занимают 9-е место на Западе
«Спартак» находится вне кубковой восьмерки после поражения от «Сочи».
Команда тренера Игоря Гришина отыгралась с 0:3, но уступила южанам (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это поражение стало третьим подряд для «Спартак». Прежде красно-белые уступили «Торпедо» (0:4) и «Куньлуню» (2:3 ОТ).
Московский клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 58 баллов в 58 играх.
Занимающее восьмую позицию минское «Динамо» набрало 59 очков в 58 матчах.
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