«Спартак» проиграл «Сочи», продлив серию поражений до 3 игр. Красно-белые занимают 9-е место на Западе

«Спартак» находится вне кубковой восьмерки после поражения от « ».

Команда тренера Игоря Гришина отыгралась с 0:3, но уступила южанам (3:4) в матче Фонбет чемпионата .

Это поражение стало третьим подряд для « ». Прежде красно-белые уступили «Торпедо» (0:4) и «Куньлуню» (2:3 ОТ).

Московский клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 58 баллов в 58 играх.

Занимающее восьмую позицию минское «Динамо» набрало 59 очков в 58 матчах.