Гришин о «Спартаке»: «Для нас будет катастрофой не попасть в плей-офф»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:4).

«Побеждает тот, кто больше этого хочет. Соперник хотел этого больше и добился победы. Нет, я не говорю о том, что «Сочи» был более мотивирован, чем «Спартак». Просто в процессе игры мы были обязаны реализовывать свои моменты. А если ты не можешь мягенькими ручками забросить шайбу в пустые ворота, которую надо забивать с мясом, то…

Конечно, для нас будет катастрофой не попасть в плей-офф. «Спартак» без плей-офф — это катастрофа. Будем биться до самого конца. Не могу понять, что нам не хватает, чтобы брать очки в играх, в которых мы должны это делать. Видимо, не хватает еще одного гола», – сказал Игорь Гришин.