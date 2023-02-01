Гришин о «Спартаке»: «Для нас будет катастрофой не попасть в плей-офф»

Теги Спартак КХЛ Сочи Игорь Гришин Хоккей

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Сочи» (3:4).

«Побеждает тот, кто больше этого хочет. Соперник хотел этого больше и добился победы. Нет, я не говорю о том, что «Сочи» был более мотивирован, чем «Спартак». Просто в процессе игры мы были обязаны реализовывать свои моменты. А если ты не можешь мягенькими ручками забросить шайбу в пустые ворота, которую надо забивать с мясом, то…

Конечно, для нас будет катастрофой не попасть в плей-офф. «Спартак» без плей-офф — это катастрофа. Будем биться до самого конца. Не могу понять, что нам не хватает, чтобы брать очки в играх, в которых мы должны это делать. Видимо, не хватает еще одного гола», – сказал Игорь Гришин.

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1 комментарий

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KSA1985
А зачем вам плей-офф? Ну честно, зачем!. Чтоб вашим болельщикам было стыдно за вас? . Бездарный сброд, которых всё устраивает, особенно ежемесячный оклад. В тот момент, когда нужно набирать очки для попадания в первую восьмёрку, вы на домашних трибунах все ляшки обдристали. Как можно отдать очки Сочи и Кунь Луню? Безхребетные, безвольные лентяи
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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