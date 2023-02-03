Агент Трямкина: «Никита отказался от продления контракта с «Автомобилистом». Мы сосредоточимся на НХЛ»
Агент Никиты Трямкина сообщил, что игрок отказался продлевать контракт с «Автомобилистом».
Защитник ранее играл в НХЛ за «Ванкувер». Срок его соглашения с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2023 года.
«На Никиту будет огромный спрос. Никита отказался от продления контракта со своим клубом КХЛ.
Сейчас он сосредоточен на сезоне КХЛ, затем мы сосредоточимся на НХЛ. Эксклюзивные права «Ванкувера» больше не являются фактором», – приводит слова Тодда Даймонда журналист Рик Даливал.
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