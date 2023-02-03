Агент Трямкина: «Никита отказался от продления контракта с «Автомобилистом». Мы сосредоточимся на НХЛ»

Агент Никиты Трямкина сообщил, что игрок отказался продлевать контракт с « ».

Защитник ранее играл в за «Ванкувер». Срок его соглашения с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2023 года.

«На Никиту будет огромный спрос. Никита отказался от продления контракта со своим клубом КХЛ.

Сейчас он сосредоточен на сезоне , затем мы сосредоточимся на НХЛ. Эксклюзивные права «Ванкувера» больше не являются фактором», – приводит слова Тодда Даймонда журналист Рик Даливал.