Агент Трямкина: «Никита отказался от продления контракта с «Автомобилистом». Мы сосредоточимся на НХЛ»

Теги Автомобилист возможные переходы НХЛ КХЛ Тодд Даймонд Никита Трямкин Хоккей

Агент Никиты Трямкина сообщил, что игрок отказался продлевать контракт с «Автомобилистом».

Защитник ранее играл в НХЛ за «Ванкувер». Срок его соглашения с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2023 года.

«На Никиту будет огромный спрос. Никита отказался от продления контракта со своим клубом КХЛ.

Сейчас он сосредоточен на сезоне КХЛ, затем мы сосредоточимся на НХЛ. Эксклюзивные права «Ванкувера» больше не являются фактором», – приводит слова Тодда Даймонда журналист Рик Даливал.

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8 комментариев

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Dragon10
Изрядно устаревшая уже шутка, про Трямкина и НХЛ
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Brazil Barys
😂😂😂
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0
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Вадим Кемеж
Ответ Gord Lane
Когда последний раз говорил с фанатами Ванкувера, они сказали Трямкин единственный Русский хоккеист, который даже не особо пытался выучить английский...
Он бы хотел играть в Нью-Йорке и жить на Брайтон Бич))
0
0
0
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Gord Lane
Когда последний раз говорил с фанатами Ванкувера, они сказали Трямкин единственный Русский хоккеист, который даже не особо пытался выучить английский...
+3
0
+3
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забил на оборону
Какая НХЛ? Там же на всех аренах марьиванну лупят. Трямкин, прекращай!
+1
-2
-1
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Rinat Khudayberdin
Ответ Юрий Байбурдин
Значит будет в СКА или Цска
100%
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Байбурдин
Значит будет в СКА или Цска
+5
0
+5
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Nanip
Надо было тогда оставаться, а сейчас это пустые разговоры для набития цены
+10
0
+10
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