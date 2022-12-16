Никита Трямкин: «Заварухин чувствует грань. Понимает, когда надо накричать, когда паузу дать. Авторитет у него нормальный»
Никита Трямкин поделился мнением о тренере Николае Заварухине.
– Как изменил хоккей команды Николай Заварухин?
– При нем мы добавили в сплоченности, в игре друг за друга. Никто не тянет одеяло на себя, каждый делает то, что должен.
– Он поменял психологию?
– Безусловно. Когда ты выигрываешь, лидируешь, психология становится сильнее.
– Заварухин в раздевалке – тиран или друг игроков?
– Я бы сказал, что он чувствует грань. Понимает, когда надо накричать, когда паузу команде дать. Здорово, что присутствует вот это взаимодействие между игроками и тренером. Авторитет у него нормальный, – сказал защитник «Автомобилиста».
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