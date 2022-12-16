Никита Трямкин: «Заварухин чувствует грань. Понимает, когда надо накричать, когда паузу дать. Авторитет у него нормальный»

поделился мнением о тренере .

– Как изменил хоккей команды Николай Заварухин?

– При нем мы добавили в сплоченности, в игре друг за друга. Никто не тянет одеяло на себя, каждый делает то, что должен.

– Он поменял психологию?

– Безусловно. Когда ты выигрываешь, лидируешь, психология становится сильнее.

– Заварухин в раздевалке – тиран или друг игроков?

– Я бы сказал, что он чувствует грань. Понимает, когда надо накричать, когда паузу команде дать. Здорово, что присутствует вот это взаимодействие между игроками и тренером. Авторитет у него нормальный, – сказал защитник « ».