Удаления Феоктистова из «Сочи» чаще всего реализовывались в сезоне КХЛ, защитник «Авангарда» Сведберг – второй
КХЛ назвала хоккеистов, удаления которых чаще всего были реализованы в этом сезоне.
Первым в таком рейтинге стал нападающий «Сочи» Никита Феоктистов – соперники забрасывали шайбы в пяти случаях из восьми его удалений.
1. Никита Феоктистов («Сочи») – 5 из 8;
2. Виктор Сведберг («Авангард») – 5 из 9;
3. Кайл Вуд («Куньлунь») – 5 из 10;
4. Никита Трямкин («Автомобилист») – 5 из 12;
5. Гарет Хант («Куньлунь») – 5 из 16.
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