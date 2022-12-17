Удаления Феоктистова из «Сочи» чаще всего реализовывались в сезоне КХЛ, защитник «Авангарда» Сведберг – второй

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Никита Феоктистов Никита Трямкин Сочи Виктор Сведберг Куньлунь Ред Стар Кайл Вуд Гарет Хант Хоккей

КХЛ назвала хоккеистов, удаления которых чаще всего были реализованы в этом сезоне.

Первым в таком рейтинге стал нападающий «Сочи» Никита Феоктистов – соперники забрасывали шайбы в пяти случаях из восьми его удалений.

1. Никита Феоктистов («Сочи») – 5 из 8;

2. Виктор Сведберг («Авангард») – 5 из 9;

3. Кайл Вуд («Куньлунь») – 5 из 10;

4. Никита Трямкин («Автомобилист») – 5 из 12;

5. Гарет Хант («Куньлунь») – 5 из 16.

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