Гендиректор «Трактора» о Волкове: «Рады, что подписали 2-летний контракт с одним из лучших менеджеров КХЛ. Его богатый опыт пригодится клубу»
Иван Савин прокомментировал назначение Алексея Волкова генменеджером «Трактора».
«Мы рады, что подписали двухлетний контракт с одним из лучших менеджеров КХЛ. Алексей станет важнейшей частью управленческой команды «Трактора», а его богатый профессиональный опыт очень пригодится клубу для решения поставленных задач.
Зоной ответственности Волкова в «Тракторе» будет трансферная политика и формирование состава главной команды», – сказал генеральный директор «Трактора».
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