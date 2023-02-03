Гендиректор «Трактора» о Волкове: «Рады, что подписали 2-летний контракт с одним из лучших менеджеров КХЛ. Его богатый опыт пригодится клубу»

Теги Трактор Иван Савин Алексей Волков КХЛ Хоккей

Иван Савин прокомментировал назначение Алексея Волкова генменеджером «Трактора».

«Мы рады, что подписали двухлетний контракт с одним из лучших менеджеров КХЛ. Алексей станет важнейшей частью управленческой команды «Трактора», а его богатый профессиональный опыт очень пригодится клубу для решения поставленных задач.

Зоной ответственности Волкова в «Тракторе» будет трансферная политика и формирование состава главной команды», – сказал генеральный директор «Трактора».

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1 комментарий

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Rialto
А может ли он что-то без газпрома зп своей спиной?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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