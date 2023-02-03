Гендиректор «Трактора» о Волкове: «Рады, что подписали 2-летний контракт с одним из лучших менеджеров КХЛ. Его богатый опыт пригодится клубу»

прокомментировал назначение генменеджером «Трактора».

«Мы рады, что подписали двухлетний контракт с одним из лучших менеджеров . Алексей станет важнейшей частью управленческой команды «Трактора», а его богатый профессиональный опыт очень пригодится клубу для решения поставленных задач.

Зоной ответственности Волкова в « » будет трансферная политика и формирование состава главной команды», – сказал генеральный директор «Трактора».