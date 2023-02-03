«Автомобилист» сыграет с «Трактором» в специальной форме в честь Дня уральского рока
«Автомобилист» сыграет с «Трактором» в специальной форме в честь Дня уральского рока.
Среди элементов дизайна – ноты, гитары и традиционный жест рокеров «коза».
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ пройдет сегодня в Екатеринбурге. Начало – в 17:00 по московскому времени.
В перерывах в чаше арены Вадим Самойлов исполнит хиты группы «Агата Кристи».
Фото: телеграм-канал «Автомобилиста».
Могли бы намного лучше тему рока обыграть