«Автомобилист» сыграет с «Трактором» в специальной форме в честь Дня уральского рока.

« » сыграет с « » в специальной форме в честь Дня уральского рока.

Среди элементов дизайна – ноты, гитары и традиционный жест рокеров «коза».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ пройдет сегодня в Екатеринбурге. Начало – в 17:00 по московскому времени.

В перерывах в чаше арены Вадим Самойлов исполнит хиты группы «Агата Кристи».

Фото: телеграм-канал «Автомобилиста».