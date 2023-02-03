«Автомобилист» сыграет с «Трактором» в специальной форме в честь Дня уральского рока

Теги Трактор Автомобилист КХЛ игровая форма стиль музыка Хоккей

«Автомобилист» сыграет с «Трактором» в специальной форме в честь Дня уральского рока.

Среди элементов дизайна – ноты, гитары и традиционный жест рокеров «коза». 

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ пройдет сегодня в Екатеринбурге. Начало – в 17:00 по московскому времени. 

В перерывах в чаше арены Вадим Самойлов исполнит хиты группы «Агата Кристи».

Фото: телеграм-канал «Автомобилиста». 

 

6 комментариев

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Sergey2517
Хард-рок это всегда хорошо!
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heivani
,,Автомобилист,, - начинает с ,,back ln black,, ,заканчивает игру под ,,ЧайФом,,.:-)
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Борух73
идея супер, исполнение не очень. такое чувство, что делалось всё в спешке.
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Руслан Х
Огонь!🔥👍🏻
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Rinat Khudayberdin
На любителя
Могли бы намного лучше тему рока обыграть
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ruslanych
Маркетологи отлично придумали) Думаю, такая форма разлетелась бы, как горячие пирожки, если бы продавалась.
+4
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