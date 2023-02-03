Алексей Волков: «Благодарю губернатора Текслера и гендиректора Савина за доверие. Уверен, мой чемпионский опыт пригодится «Трактору»

высказался после назначения на пост генменеджера «Трактора».

«Во-первых, хочется поблагодарить губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера и генерального директора «Трактора» Ивана Анатольевича Савина за оказанное доверие.

Я прихожу в серьезный клуб, что только усиливает личную мотивацию и позволяет ставить высокие цели. Уверен, что имеющийся у меня чемпионский опыт пригодится команде.

Челябинск – хоккейный город с богатыми традициями и мне было важно прийти именно в такую организацию, где есть место большим амбициям. Немаловажно, что такие амбиции всегда подкрепляются только совместной работой: тренерского штаба, команды, офиса и, конечно, доверием болельщиков. Тогда нам будет все по плечу.

На данном этапе хочу пожелать команде решить текущую минимальную задачу по выходу в плей-офф. Отчасти и от этого будет зависеть комплектование «Трактора» на будущий сезон.

Уверен, что все у нас сложится хорошо», – сказал генеральный менеджер « ».