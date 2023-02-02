Назаров о бесплатных билетах на матч «Спартака»: «Нонсенс. В следующий раз начнут доплачивать зрителям?»

высказался о решении « » бесплатно пустить болельщиков на матч КХЛ.

Московский клуб объявил, что приглашает всех, кто покупал билеты на игру с «Сочи», бесплатно посетить матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

«Активно слежу за хоккеем, борьба за попадание в плей-офф КХЛ очень напряженная, это придает дополнительной интриги всему чемпионату.

Правда, порой случаются и не совсем верные шаги. Посмотрите на , «Торпедо», « », « » – сложно найти лишний билет на домашние матчи этих команд. А есть, например, «Спартак» – клуб с большими традициями и огромной армией футбольных и хоккейных болельщиков.

Прочитал новость, что в «Спартаке» решили раздавать бесплатные билеты на следующий матч с «Нефтехимиком». Для Москвы это нонсенс: в столице ничего бесплатного не бывает. Что будет дальше? В следующий раз в клубе начнут доплачивать зрителям за поход на стадион?

На мой взгляд, это неверный шаг. Раздавать бесплатно билеты в центральном регионе – это ошибка. Посещаемость такими темпами в перспективе может еще снизиться. Что можно предложить? Считаю, нужно брать другим. В первую очередь – результатом и зрелищностью», – сказал бывший тренер «Сочи».