Еременко никогда не пытался забить как вратарь Коновалов: «У меня такие клюшки тяжелые, что я даже до синей линии не мог добросить»

высказался о голе вратаря московского «Динамо» .

— Недавно вратарь «Динамо» Коновалов забросил шайбу. Вы когда-нибудь пытались забить гол?

— Да нет, куда там! У меня такие клюшки тяжелые, что я даже до синей линии не мог добросить!

Когда я пришел в «Динамо», мне вообще сказали не выходить из ворот (улыбается). Этот элемент у меня не очень хорошо получается, а цена ошибки вратаря очень высока. Отлетит шайба куда-нибудь, а виноват кто? Вратарь! – сказал экс-голкипер « ».