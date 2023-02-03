Еременко никогда не пытался забить как вратарь Коновалов: «У меня такие клюшки тяжелые, что я даже до синей линии не мог добросить»

Теги Александр Еременко КХЛ Динамо Илья Коновалов Хоккей

Александр Еременко высказался о голе вратаря московского «Динамо» Ильи Коновалова.

— Недавно вратарь «Динамо» Коновалов забросил шайбу. Вы когда-нибудь пытались забить гол?

— Да нет, куда там! У меня такие клюшки тяжелые, что я даже до синей линии не мог добросить!

Когда я пришел в «Динамо», мне вообще сказали не выходить из ворот (улыбается). Этот элемент у меня не очень хорошо получается, а цена ошибки вратаря очень высока. Отлетит шайба куда-нибудь, а виноват кто? Вратарь! – сказал экс-голкипер «Динамо».

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