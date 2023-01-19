Кудашов о выборе вратарей в «Динамо»: «Коновалова ставим в поле. Один вратарь остается – ничего выбирать не приходится»

высказался после победы над « » со счетом 3:0.

– Органичная игра получилась. От начала и до конца сыграли правильно и в обороне, и в атаке. За исключением игры в численном большинстве, здесь были проблемы, но будем исправлять.

– После травмы Лильи в этом звене вышел Игумнов, и с листа забросили две ключевые шайбы. Можно сказать, что такие ситуации в том числе и показывают, что команда на правильном пути?

– Не будем делать таких громких выводов. У нас на самом деле практически все игроки могут сыграть друг с другом и на своих позициях, и на чужих.

И вы правильно сказали про звенья. Мы часто меняем безболезненно из одного в другое.

Главное, что команда системность схватила и поняла, что здесь без разницы, кто с кем играет. Есть какая-то химия, на поле каждый должен знать, что делать в каждой ситуации.

– Оба голкипера хорошо играют, непростая ситуация с выбором, кого ставить в следующем матче. Коновалов голы стал забивать.

– ставим в поле. У нас один вратарь остается. Тут ничего выбирать не приходится.

– Можно сказать, что это одна из лучших игр с точки зрения тактики?

– Перед игрой на установке мы затрагивали тему того, что сегодня может получиться, что игра будет состоять из всего, что мы готовили в течение всего сезона.

Использовали много тактических приемов. Вы, наверное, правы. Были разные варианты и атаки, и обороны, игры с шайбой и без шайбы, – сказал главный тренер « ».