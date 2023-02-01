«Локомотив» и ЦСКА попали в плей-офф. На Западе известны 4 участника Кубка Гагарина, на Востоке – еще ни одного

Теги ЦСКА Локомотив СКА Торпедо Игорь Никитин Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Стали известны еще два участника Кубка Гагарина.

Во второй этап чемпионата вышли «Локомотив» и ЦСКА, которые обыграли СКА (2:1) и «Куньлунь» (7:4) соответственно.

Команда тренера Игоря Никитина набрала 78 очков в 59 матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции.

ЦСКА под руководством Сергея Федорова находится на четвертой позиции в конференции, имея в своем активе 78 баллов в 57 играх.

От Западной конференции в плей-офф вышли также СКА и «Торпедо».

В Восточной конференции еще ни один клуб не обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

8 комментариев

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Mi4eL
В теплице и финал уже понятно кто будет играть. )))
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Ыжык
Запад днище, кроме Торпедо
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KSA1985
Восток -дело тонкое....
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Борис Мещеринов
Побьемся в играх на вылет! А Ларионов ещё раз доказал , что он -ПРОФЕССОР! И , хоть я и потомственный армеец , но за "Торпедо" тоже понаблюдаю .
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Angryslon
Уникальный случай конечно.
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Огюст
Упорные матчи чувствую будут в плей-оф ! Надеюсь сухих серий не будет !
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Матроскин52
Торпедо в компании топ-клубов… удивительно… Но как же это здорово!!!!
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Z Pobeda
Плей офф будет огненным.
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