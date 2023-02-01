«Локомотив» и ЦСКА попали в плей-офф. На Западе известны 4 участника Кубка Гагарина, на Востоке – еще ни одного
Стали известны еще два участника Кубка Гагарина.
Во второй этап чемпионата вышли «Локомотив» и ЦСКА, которые обыграли СКА (2:1) и «Куньлунь» (7:4) соответственно.
Команда тренера Игоря Никитина набрала 78 очков в 59 матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции.
ЦСКА под руководством Сергея Федорова находится на четвертой позиции в конференции, имея в своем активе 78 баллов в 57 играх.
От Западной конференции в плей-офф вышли также СКА и «Торпедо».
В Восточной конференции еще ни один клуб не обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
8 комментариев