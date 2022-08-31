Гендиректор «Трактора»: «КХЛ правильно поступила, что оставила плей-офф в стандартном формате»

Генеральный директор высказался о сохранении нынешнего формата плей-офф.

– Думаю, лига правильно поступила, что оставила плей-офф в стандартном формате и решила запустить процесс обсуждения по его возможному изменению на следующий сезон. Эти решения должны быть тщательно проработаны.

– Вам лично было бы интересно сыграть с Западом в плей-офф?

– Мне и с Западом интересно сыграть, и с уже можно сказать принципиальными соперниками по Востоку. Но я, честно говоря, хотел бы услышать, что интересно нашим болельщикам, – сказал .

КХЛ не будет менять формат плей-офф в сезоне-2022/23