Гендиректор «Трактора»: «КХЛ правильно поступила, что оставила плей-офф в стандартном формате»

Генеральный директор «Трактора» высказался о сохранении нынешнего формата плей-офф.
– Думаю, лига правильно поступила, что оставила плей-офф в стандартном формате и решила запустить процесс обсуждения по его возможному изменению на следующий сезон. Эти решения должны быть тщательно проработаны.
– Вам лично было бы интересно сыграть с Западом в плей-офф?
– Мне и с Западом интересно сыграть, и с уже можно сказать принципиальными соперниками по Востоку. Но я, честно говоря, хотел бы услышать, что интересно нашим болельщикам, – сказал Иван Савин.