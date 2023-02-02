Лукоянов об эпизоде с Сергиенко: «Хотел извиниться, а там началось. Мне было бы стыдно спрашивать у соперника: «Ты что делаешь?» Мне что, ездить и не трогать его?»

Артем Лукоянов вспомнил эпизод Юрием Сергиенко в матче «Ак Барса» и «Барыса».

– Что случилось в концовке второго периода после вашего силового на Сергиенко? Вы подъехали, извинились, но вам стали отвечать.

– В последнее время наоборот хочется спокойно играть, но кто-то умеет со злости бегать и рот открывать. Это же хоккей, я хотел сыграть до конца. Бывает, что человек не ждал удара, упал на плечо.

Мне хотелось извиниться, здоровья ему пожелать, а там началось. Мне бы лично было стыдно подъезжать к другому из команды и задавать вопрос: «Ты что делаешь?» В хоккей играю, что я делаю! Мне что, ездить и не трогать его? Это же не мои проблемы, что он не ожидал силового.

Я извинился, и то мог этого не делать. Не знаю даже, что в голове у человека, который спрашивает у соперника, что он делает. Это хоккей, без силовых никуда! – сказал форвард «Ак Барса».