Лукоянов об эпизоде с Сергиенко: «Хотел извиниться, а там началось. Мне было бы стыдно спрашивать у соперника: «Ты что делаешь?» Мне что, ездить и не трогать его?»

Теги Ак Барс КХЛ Барыс Артем Лукоянов Юрий Сергиенко Хоккей

Артем Лукоянов вспомнил эпизод Юрием Сергиенко в матче «Ак Барса» и «Барыса».

– Что случилось в концовке второго периода после вашего силового на Сергиенко? Вы подъехали, извинились, но вам стали отвечать.

– В последнее время наоборот хочется спокойно играть, но кто-то умеет со злости бегать и рот открывать. Это же хоккей, я хотел сыграть до конца. Бывает, что человек не ждал удара, упал на плечо.

Мне хотелось извиниться, здоровья ему пожелать, а там началось. Мне бы лично было стыдно подъезжать к другому из команды и задавать вопрос: «Ты что делаешь?» В хоккей играю, что я делаю! Мне что, ездить и не трогать его? Это же не мои проблемы, что он не ожидал силового.

Я извинился, и то мог этого не делать. Не знаю даже, что в голове у человека, который спрашивает у соперника, что он делает. Это хоккей, без силовых никуда! – сказал форвард «Ак Барса».

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3 комментария

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Alex9999995
Лукоянов настоящий, правильный!
+1
0
+1
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Ильфат Габдулвалиев
Лука молодец, боец.
+2
0
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Серый
Вполне себе обычный хит был. Сергиенко странный, конечнн
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-1
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