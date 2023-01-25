Лукоянов о поражении от «Салавата»: «Есть ощущение, что «Ак Барс» даже победу одержал. Как только начинаю балаболить, игра уходит из-под носа»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов поделился эмоциями об итогах матча с «Салаватом Юлаевым».

«Ак Барс» проиграл уфимской команде (1:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Это «Зеленое дерби» получилось самым эмоциональным в сезоне. С чем связываете такой накал? Концовка чемпионата давит?

– У нас идет череда игр с серьезными соперниками.

Мы понимали, что «Салават» проиграл много матчей подряд, они дома, им нужно возвращаться как-то и набирать очки. Поэтому такой хоккей получился разный по периодам.

Первый мы забрали. Второй, я считаю, проиграли, а третий уже был равным. Это сильная команда, хороша поддержка у них в Уфе. Потому поражение, конечно, обидное, но это не трагедия.

Игра была равной, мы по такому матчу точно заслужили одно очко.

Есть ощущение где-то внутри себя, что мы даже победу одержали. Минус только, что эмоций много выплеснули, а их нужно в себе держать.

Когда выбрасываешь их на льду во время драк или даже просто споришь с судьями, с соперниками, ты сам себя выключаешь из игры. Нам нужно между собой поговорить и убрать такие вещи.

– Во втором периоде как раз пошли эмоции.

– Да, лучше сохранять эмоции и направлять их в правильное русло, не спорить с судьями. Никто ведь еще не смог переубедить судей.

Есть люди, которые умеют и разговаривать, и играть, но не все такие. Я по себе знаю – как только начинаю балаболить, игра уходит из-под носа.

Переговорим по этому поводу и продолжим просто играть так же, как раньше. Все будет нормально, – сказал нападающий «Ак Барса».

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13 комментариев

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mihany12
Балабол
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E.Lemarque
Стареет Артемка, скоро уже 34...
0
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Гайсин Артем
Ответ Марат Валеев
Вот тебя обыграли игроки весом до 60 кг 😂
😄😄😄💪
0
-1
-1
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Гайсин Артем
Ответ Дриблинг Магуайра
Знатно конечно 60киллограмовые вас по бортам раскидывали
😄😄😄
0
-1
-1
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Ачиваков Марат
Отныне ты Балабол! Точно подметил.
+4
0
+4
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Профи66
Ответ Вадим Зиятдинов
Ой ну что вы несете, фарт и судья вот помощник СЮ сегодня!!!
Ай вай вай..вадя,...Ты весь в печали....
+2
-2
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Профи66
Стареешь, мысли уже разумные проскакивают из твоих уст.Продолжай так же, меньше балоболь тока)))).
+4
-1
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Вадим Зиятдинов
Ой ну что вы несете, фарт и судья вот помощник СЮ сегодня!!!
+4
-7
-3
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Pitbul3000
Ответ Марат Валеев
Вот тебя обыграли игроки весом до 60 кг 😂
70*
+2
0
+2
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Pitbul3000
Ответ Дриблинг Магуайра
Знатно конечно 60киллограмовые вас по бортам раскидывали
😂👍🏻
+1
0
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Дриблинг Магуайра
Знатно конечно 60киллограмовые вас по бортам раскидывали
+33
-3
+30
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Марат Валеев
Ответ Ddd Erf
Артём помолчи
Вот тебя обыграли игроки весом до 60 кг 😂
+14
-1
+13
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Ddd Erf
Артём помолчи
+2
0
+2
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