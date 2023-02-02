Александр Кожевников: «Билялетдинов попал в свою стихию. Сейчас «Ак Барс» является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о том, что «Ак Барс» возглавил таблицу Востока.

Тренер Зинэтула Билялетдинов возглавил казанскую команду 27 декабря 2022 года. «Ак Барс» в тот момент был на седьмой позиции в таблице.

«Разве может быть неожиданностью первое место Хайдяровича? Это опытнейший тренер, который умеет настраивать команду. Это неудивительно с таким составом сильнейшим. Он попал в свою стихию. Сейчас «Ак Барс» является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина.

Не думаю, что можно ставить в укор такие результаты «Ак Барса» другим тренерам. С одними игроками получается, с другими – нет. В Казани не первый такой звездный набор. Можно вспомнить 2004 год, когда было провалище с составом, которого не было в мире. Просто набрать имена – не вариант. Тренер должен сам подбирать игроков под себя, составлять звенья», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Ак Барс» возглавил таблицу Востока, выиграв 12 из 14 последних матчей. Билялетдинов принял команду на 7-м месте

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1 комментарий

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Кеша
Билялетдинов нашел свою команду 18 лет назад и сделал с ней новую историю клуба и продолжает делать результат . И в Татарстане он безоговорочный хоккейный авторитет . Для команды созданы все условия мирового уровня . Желаю завтра безоговорочной победы !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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