Игроки «Ак Барса» выбрали имя Чак-чак для барса из национального парка «Сайлюгемский». Беляш, Заря и Ворон были среди вариантов

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Игроки «Ак Барса» выбрали имя Чак-чак для барса из национального парка «Сайлюгемский».

Среди вариантов также были имена Заря, Беляш, Барс, Ворон и Лука.

«Помните нового барса из национального парка «Сайлюгемский», для которого мы вместе придумывали имя?

Перед матчем с «Барысом» наши игроки выбрали лучший вариант из предложенных вами. Рады знакомству, Чак-чак!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

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1 комментарий

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sandugach
бИляш норм бы было) и с юмором и с уважением)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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