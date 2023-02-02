Игроки «Ак Барса» выбрали имя Чак-чак для барса из национального парка «Сайлюгемский». Беляш, Заря и Ворон были среди вариантов
Игроки «Ак Барса» выбрали имя Чак-чак для барса из национального парка «Сайлюгемский».
Среди вариантов также были имена Заря, Беляш, Барс, Ворон и Лука.
«Помните нового барса из национального парка «Сайлюгемский», для которого мы вместе придумывали имя?
Перед матчем с «Барысом» наши игроки выбрали лучший вариант из предложенных вами. Рады знакомству, Чак-чак!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
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