Игроки «Ак Барса» выбрали имя Чак-чак для барса из национального парка «Сайлюгемский». Беляш, Заря и Ворон были среди вариантов

Игроки «Ак Барса» выбрали имя Чак-чак для барса из национального парка «Сайлюгемский».

Среди вариантов также были имена Заря, Беляш, Барс, Ворон и Лука.

«Помните нового барса из национального парка «Сайлюгемский», для которого мы вместе придумывали имя?

Перед матчем с «Барысом» наши игроки выбрали лучший вариант из предложенных вами. Рады знакомству, Чак-чак!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.