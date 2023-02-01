Комментатор Мосалев: «Я за игрока СКА договорил после гола: «Мы сделали это!». «Спартак» подумал, что я болею за СКА – извинились даже»

Олег Мосалев рассказал историю о том, как перед ним извинились в «Спартаке».

– Ваш коллега Роман Скворцов рассказывал, что после матчей болельщики заваливают его сообщениями – что он якобы болел за ту или иную команду.

– Честно скажу, мне тоже много пишут. Заступлюсь за коллег: у нас никто ни за кого не болеет.

Если одна команда выигрывает, допустим, 5:1 и ты откомментировал пять ее шайб, то болельщику может показаться предвзятость. Но это на самом деле не так.

– Отмечают особенно активных болельщиков «Барыса».

– Из Казахстана мне много пишут. В целом относятся очень хорошо, приглашают в гости.

Но очень ревностно реагируют на такие моменты. Коллегу Владимира Гучека постоянно просят разобрать в «Судейской» тот или иной вопрос. Хотя все болельщики переживают за свои команды.

– Даже клубы КХЛ могут пожаловаться?

– Была история со «Спартаком» несколько лет назад. Там просто меня не так поняли.

Я интерпретировал свою актерскую тему, когда забил игрок СКА. Он подъехал к трибунам и показал ухо. И я за него договорил: «Мы сделали это!».

А в «Спартаке» подумали, что я в эфире «Матч ТВ» болею за СКА. Но я, понятно, в эти слова не вкладывал свои эмоции.

В итоге все нормально разрешилось, и «Спартак» даже принес мне извинения, – сказал комментатор.