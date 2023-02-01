Вратарь «Спартака» Красиков дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой по лицу Артему Федорову

Вратарь «Спартака» Алексей Красиков дисквалифицирован на один матч.

Соответствующее решение вынес Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Спартак» – «Сочи» (3:4).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря «Спартака» Алексея Красикова по п.1.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, «Спартак» получил два больших штрафа в ходе первого периода матча с «Сочи».

На 11-й минуте арбитры удалили до конца игры Красикова, ударившего клюшкой по лицу Артему Федорову.

На 7-й минуте большой дисциплинарный штраф за колющий удар заработал защитник красно-белых Джоуи Кин. Игрок оштрафован за свои действия, сообщается на сайте КХЛ.