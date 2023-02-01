Вратарь «Спартака» Красиков дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой по лицу Артему Федорову

Теги Спартак дисквалификации КХЛ Артем Федоров Сочи Алексей Красиков Джоуи Кин Хоккей

Вратарь «Спартака» Алексей Красиков дисквалифицирован на один матч.

Соответствующее решение вынес Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Спартак» – «Сочи» (3:4). 

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря «Спартака» Алексея Красикова по п.1.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, «Спартак» получил два больших штрафа в ходе первого периода матча с «Сочи».

На 11-й минуте арбитры удалили до конца игры Красикова, ударившего клюшкой по лицу Артему Федорову. 

На 7-й минуте большой дисциплинарный штраф за колющий удар заработал защитник красно-белых Джоуи Кин. Игрок оштрафован за свои действия, сообщается на сайте КХЛ.

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1 комментарий

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Вано Иванов
Ну бывает, что уж
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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