Юдин о судействе в матчах СКА – «Локомотив»: «Бардакова чуть не убили. За расквашенный нос и хлещущую кровищу вообще ничего не дали. На арбитров какое-то затмение находит»

выразил недовольство работой судей в матче СКА – «Локомотив» (1:2).

«Было гораздо интереснее, чем в прошлой игре в Ярославле, но в матчах этих команд на судей находит какое-то затмение. СКА в прошлый раз за толчок плечо в плечо пять минут выписали, еще раньше в Ярославле чуть не убили, а сегодня за расквашенный нос и хлещущую кровищу « » вообще ничего не дали, хотя арбитр ехал сзади и смотрел. После этого еще и гол – конечно, стадион в Питере гудел, как улей.

А что потом творилось? Ниточки игры потеряли – удаляли уже без разбора как будто. Тут по своему опыту могу сказать, что арбитр должен быть в десять раз внимательнее, когда на льду такие страсти, и еще десять раз подумать над каждым своим решением, потому что заискрить может будь здоров.

Если бы команды немного не остудились в перерыве, неизвестно, что бы в третьем [периоде] было, и судьи с этим вряд ли бы справились. Но атмосфера на трибунах, конечно, была просто супер. «Ледовый» и так всегда живет игрой, а тут прям совсем захлестнуло.

СКА выводы после Ярославля точно сделал, даже несмотря на поражение – и по вбрасываниям подтянули, и атаковали много, и бросали: 44 в створ и еще 25 «Локомотив» заблокировал.

у «Локомотива» здорово сыграл, но и повезло ярославцам, конечно, прилично тоже – первый гол СКА сам себе забил, а второй вообще не должен был состояться, если уж на то пошло. Питеру сейчас надо поработать над реализацией, держать голову холодной. Конец чемпионата не самый простой, но такие матчи тоже нужны, чтобы посмотреть, что и где подкрутить, чтобы заработало», – сказал бывший защитник .

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«Кровь уберите, #####!». Ротенберг матерился и едва не получил клюшкой по голове