Юдин о судействе в матчах СКА – «Локомотив»: «Бардакова чуть не убили. За расквашенный нос и хлещущую кровищу вообще ничего не дали. На арбитров какое-то затмение находит»

Теги Локомотив СКА судьи Александр Юдин КХЛ Даниил Исаев Чемпионат.com Захар Бардаков Хоккей

Александр Юдин выразил недовольство работой судей в матче СКА – «Локомотив» (1:2).

«Было гораздо интереснее, чем в прошлой игре в Ярославле, но в матчах этих команд на судей находит какое-то затмение. СКА в прошлый раз за толчок плечо в плечо пять минут выписали, еще раньше в Ярославле чуть Бардакова не убили, а сегодня за расквашенный нос и хлещущую кровищу «Локомотиву» вообще ничего не дали, хотя арбитр ехал сзади и смотрел. После этого еще и гол – конечно, стадион в Питере гудел, как улей.

А что потом творилось? Ниточки игры потеряли – удаляли уже без разбора как будто. Тут по своему опыту могу сказать, что арбитр должен быть в десять раз внимательнее, когда на льду такие страсти, и еще десять раз подумать над каждым своим решением, потому что заискрить может будь здоров.

Если бы команды немного не остудились в перерыве, неизвестно, что бы в третьем [периоде] было, и судьи с этим вряд ли бы справились. Но атмосфера на трибунах, конечно, была просто супер. «Ледовый» и так всегда живет игрой, а тут прям совсем захлестнуло.

СКА выводы после Ярославля точно сделал, даже несмотря на поражение – и по вбрасываниям подтянули, и атаковали много, и бросали: 44 в створ и еще 25 «Локомотив» заблокировал.

Исаев у «Локомотива» здорово сыграл, но и повезло ярославцам, конечно, прилично тоже – первый гол СКА сам себе забил, а второй вообще не должен был состояться, если уж на то пошло. Питеру сейчас надо поработать над реализацией, держать голову холодной. Конец чемпионата не самый простой, но такие матчи тоже нужны, чтобы посмотреть, что и где подкрутить, чтобы заработало», – сказал бывший защитник СКА.

Ротенберг о поражении от «Локомотива»: «Человек валяется в крови… Спросил у судей, почему не остановили игру – ответили, что не видели»

«Кровь уберите, #####!». Ротенберг матерился и едва не получил клюшкой по голове

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
Александр Юдин считает, что «Локомотив» зря жалуется на судейство матча со СКА.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга обыграл ярославцев в Фонбет Чемпионате КХЛ – 4:3.

«Меня удивила реакция общественности на матч СКА – «Локомотив». Вместо отличного хоккея, который показали обе команды, все обсуждают пропущенный фол Яшкина. Мол, там было «2+2» за игру высоко поднятой клюшкой.

Во-первых, почему «2+2»? Во-вторых, таких пропущенных моментов за матч – море, причем с обеих сторон. Судьи у нас неплохие в КХЛ, но они не боги, не могут видеть все. В то же время хочу заметить, что есть категория невысоких игроков, которые сами подставляют свое лицо, а потом считают, что против них нарушили правила.

Как тафгай, я всегда видел, когда бьют в лицо, а когда – просто игровой момент. Еще удивило, что об этом сказал Никитин. Мол, Яшкин не должен был находиться на площадке. Как будто он – главный судья КХЛ.

А кто привез гол и подарил шайбу Яшкину, тоже судьи? Жаловаться на судейство – удел слабых, разочарован реакцией Никитина», – сказал бывший защитник СКА.
Ж - принципиальность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Отари Церцвадзе
Когда дубина Яшкин травмировал игрока Локомотива и суди тоже не остановили и не выписали штраф. Пошла атака на ворота Локомотива и это дубина Яшкин забил победный гол. Об этом почему второй бывший костолом ничего не говорит? Так что всё по справедливости.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Грегори Хауз
То есть вариант того что судьи провалили матч ни кто не рассматривает? Если по честному. ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Огюст
Юдин ,ты случайно по совместительству не прес-секректарь в своей команде по совместительству работаешь ,по оправданию поражений перешедших в серию из трёх матчей ! Вы в двух матчах с Локомотивом крайних забили одну шайбу -вам ,что судьи мешали забить больше ?! Наверное соперники ! А, если они вас победили ,значит играли лучше вас ,количество бросков по воротам соперников часто не показатель победы ! А , про случай с Бардаковым наверное до пенсии всем будешь рассказывать !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Соболев
Заверещали "прикормыши"..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ваня Зачётнов
Почитайте интервью этого же товарища от 25 октября 2022 года с заголовком "Жаловаться на судейство - удел слабых ", когда Питер 4:3 выиграл
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Исаев
Заждались уже Юдина))) Наконец-то экспертное мнение без нытья и возмущения))) Давай, Сашок, отжигай))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сидни Кросби 2
За то в следующий игре с Торпедо Педан сломал молодого игрока,тоже ничего не дали,а игрок не играет
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Чугунов
Ответ Ми Ша
Комментарий удален модератором
Или ныть, что в принципе, тоже самое
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ми Ша
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий