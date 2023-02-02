Маршанд о разговорах на льду: «В «Торонто» не так много таких игроков. Марнер болтает о своей собаке и тех ужасных новых коньках»

поиронизировал над .

Перед матчем против «Торонто» у Маршанда, известного умением вести словесные перепалки, спросили о том, может ли форвард «Лифс» посоперничать с ним в трэштоке.

«Я не так много разговаривал с Бантингом. В их команде не так много хоккеистов, которые готовы ввязаться в это.

Митч Марнер болтает о видеоиграх, своей собаке и тех ужасных новых коньках, которые он купил. Не так много парней в « », которым нравится влезать в это.

Но я уважаю игру Марнера. Думаю, что он невероятный хоккеист. Обычно я так ему и говорю – что он мой любимый игрок. Он действительно хорош. Я наслаждаюсь, наблюдая за ним, если мы не играем против Митча. То, что он делает, действительно впечатляет.

Он не крупный парень. Но Марнер едет на ворота, играет в углах. Поэтому уважаю его игру», – сказал нападающий « ».

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