Маршанд о разговорах на льду: «В «Торонто» не так много таких игроков. Марнер болтает о своей собаке и тех ужасных новых коньках»

Теги Торонто Бостон НХЛ Брэд Маршанд Митч Марнер Майкл Бантинг Хоккей

Брэд Маршанд поиронизировал над Митчем Марнером.

Перед матчем против «Торонто» у Маршанда, известного умением вести словесные перепалки, спросили о том, может ли форвард «Лифс» Майкл Бантинг посоперничать с ним в трэштоке.

«Я не так много разговаривал с Бантингом. В их команде не так много хоккеистов, которые готовы ввязаться в это. 

Митч Марнер болтает о видеоиграх, своей собаке и тех ужасных новых коньках, которые он купил. Не так много парней в «Торонто», которым нравится влезать в это.

Но я уважаю игру Марнера. Думаю, что он невероятный хоккеист. Обычно я так ему и говорю – что он мой любимый игрок. Он действительно хорош. Я наслаждаюсь, наблюдая за ним, если мы не играем против Митча. То, что он делает, действительно впечатляет.

Он не крупный парень. Но Марнер едет на ворота, играет в углах. Поэтому уважаю его игру», – сказал нападающий «Бостона».

Марнер в коньках белого цвета c дизайном пляжной тематики планирует сыграть на Матче звезд НХЛ

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D-eisler@yandex.ru
Маршанд мастерюга еще тот. Крутейший хоккеитс + харизма крысы только в плюс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Иванов
Но Марнер действительно очень хорош..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bailen
Смешно ) Маршанд в этом плане конечно очень крут. Хотелось бы послушать, что он несет во время игр)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий