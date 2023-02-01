Марнер в коньках белого цвета c дизайном пляжной тематики планирует сыграть на Матче звезд НХЛ

Теги Торонто Матч звезд НХЛ фото НХЛ Митч Марнер Хоккей

Митч Марнер подготовил уникальную пару коньков для Матча звезд НХЛ.

Нападающий «Торонто» сыграет в составе Атлантического дивизиона на Матче звезд, который состоится во Флориде.

К этому событию канадский хоккеист проявил оригинальность и готовится выйти на лед в коньках, в основе которых лежит белый цвет с дизайном пляжной тематики на основе розового и голубого фона на задней части коньков.

Также на коньки нанесен логотип Матча звезд.

Фото: официальный сайт НХЛ

3 комментария

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гилберт
Почему белых коньков не стало? Запретили?
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Splin
Сразу вспомнились белые коньки 99го
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
appache
ох, песня. ностальгия от фёдорова и nike
+2
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+2
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