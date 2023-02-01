Марнер в коньках белого цвета c дизайном пляжной тематики планирует сыграть на Матче звезд НХЛ

подготовил уникальную пару коньков для Матча звезд .

Нападающий « » сыграет в составе Атлантического дивизиона на Матче звезд, который состоится во Флориде.

К этому событию канадский хоккеист проявил оригинальность и готовится выйти на лед в коньках, в основе которых лежит белый цвет с дизайном пляжной тематики на основе розового и голубого фона на задней части коньков.

Также на коньки нанесен логотип .

Фото: официальный сайт НХЛ