Марнер в коньках белого цвета c дизайном пляжной тематики планирует сыграть на Матче звезд НХЛ
Митч Марнер подготовил уникальную пару коньков для Матча звезд НХЛ.
Нападающий «Торонто» сыграет в составе Атлантического дивизиона на Матче звезд, который состоится во Флориде.
К этому событию канадский хоккеист проявил оригинальность и готовится выйти на лед в коньках, в основе которых лежит белый цвет с дизайном пляжной тематики на основе розового и голубого фона на задней части коньков.
Также на коньки нанесен логотип Матча звезд.
Фото: официальный сайт НХЛ
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