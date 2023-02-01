Оутс про Овечкина: «Люди не придают должного значения мозгу снайперов – это умные ребята. Чтобы наносить броски, нужно находить правильные позиции»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Адам Оутс Хоккей

Адам Оутс указал на важное качество Александра Овечкина.

Российский нападающий «Вашингтона» занял шестое место в рейтинге лучших хоккеистов в истории НХЛ по версии The Athletic.

«Меня совсем не удивляет то, то Александр продолжает забивать.

У снайперов есть одна вещь, которой люди не придают должного значения, – это их мозг. Это умные ребята. Да, у него фантастический бросок.

Снайперы обладают отличными бросками. Снайперы должны наносить броски по воротам. И чтобы сделать эти броски, нужны находить правильные позиции на льду», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона».

Овечкин с 812 шайбами находится на второй месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола.

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3 комментария

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папа Джо
Оутс с Бреттом Халлом играл , знает о чем говорит
+3
0
+3
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Splin
Чтож тогда о центрах говорить
+2
0
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artem klishin
да просто с левого круга вбрасывания шмаляет, старается попасть в неудобные для вратаря точки. очень большой ум нужен, да...
+3
-7
-4
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