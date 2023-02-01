Оутс про Овечкина: «Люди не придают должного значения мозгу снайперов – это умные ребята. Чтобы наносить броски, нужно находить правильные позиции»
Адам Оутс указал на важное качество Александра Овечкина.
Российский нападающий «Вашингтона» занял шестое место в рейтинге лучших хоккеистов в истории НХЛ по версии The Athletic.
«Меня совсем не удивляет то, то Александр продолжает забивать.
У снайперов есть одна вещь, которой люди не придают должного значения, – это их мозг. Это умные ребята. Да, у него фантастический бросок.
Снайперы обладают отличными бросками. Снайперы должны наносить броски по воротам. И чтобы сделать эти броски, нужны находить правильные позиции на льду», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона».
Овечкин с 812 шайбами находится на второй месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола.
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